Ecco il codice per ottenere 15 euro di sconto su Amazon

Oggi, Amazon.it festeggia i suoi 15 anni di attività. Per celebrare al meglio la ricorrenza, l’e-commerce ha deciso di regalare uno sconto di 15 euro a tutti i clienti. Qui è dove ti spieghiamo come utilizzarlo e risparmiare sui tuoi acquisti. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti i dettagli.

15 euro di sconto per i 15 anni di Amazon.it

Lo sconto è applicabile a una spesa di almeno 75 euro (esclusi i costi di spedizione) su prodotti venduti e spedii da Amazon. In fase di check out bisogna inserire il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”. Tutto qui, non serve altro.

Attenzione: come riportato qui sopra, i coupon sono limitati. Ne sono stati messi a disposizione 150.000, in rapido esaurimento. Se dunque hai intenzione di effettuare un acquisto su Amazon, questo è il momento giusto.

Il codice promozionale sarà valido fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2025, dopodiché terminerà l’evento organizzato per festeggiare i 15 anni di Amazon.it.

Ecco alcune delle offerte da non perdere, selezionate dall’elenco di quelle disponibili in questo momento.

Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti senza fili con tecnologia smart al suo prezzo minimo storico.

Bosch EasyImpact, trapano con percussione a batteria, anche in questo caso al minimo storico.

Telecamera EZVIZ da esterno per la videosorveglianza della casa al prezzo minimo storico.

Tapis roulant elettrico pieghevole per mettersi o rimanere in forma in sconto del 36%.