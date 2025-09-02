 Ecco il codice per ottenere 15 euro di sconto su Amazon
Per festeggiare nel migliore dei modi i 15 anni dello store italiano, Amazon regala un codice sconto dal valore di 15 euro: come ottenerlo.
Oggi, Amazon.it festeggia i suoi 15 anni di attività. Per celebrare al meglio la ricorrenza, l’e-commerce ha deciso di regalare uno sconto di 15 euro a tutti i clienti. Qui è dove ti spieghiamo come utilizzarlo e risparmiare sui tuoi acquisti. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti i dettagli.

15 euro di sconto per i 15 anni di Amazon.it

Lo sconto è applicabile a una spesa di almeno 75 euro (esclusi i costi di spedizione) su prodotti venduti e spedii da Amazon. In fase di check out bisogna inserire il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”. Tutto qui, non serve altro.

I coupon sono limitati

Attenzione: come riportato qui sopra, i coupon sono limitati. Ne sono stati messi a disposizione 150.000, in rapido esaurimento. Se dunque hai intenzione di effettuare un acquisto su Amazon, questo è il momento giusto.

Il codice promozionale sarà valido fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2025, dopodiché terminerà l’evento organizzato per festeggiare i 15 anni di Amazon.it.

Ecco alcune delle offerte da non perdere, selezionate dall’elenco di quelle disponibili in questo momento.

Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti senza fili con tecnologia smart al suo prezzo minimo storico.

Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, Autonomia 60', Tecnologia Smart, Assistente Vocale, Autopulizia e Asciugatura, Doppio Serbatoio Solido/Liquido, Tutti i Pavimenti, Pulizia Bordi, GZ7540

Bosch EasyImpact, trapano con percussione a batteria, anche in questo caso al minimo storico.

Bosch Trapano con percussione a batteria EasyImpact 18V-40 (1 batteria da 2,0 Ah, sistema 18 volt, in custodia per il trasporto)

Telecamera EZVIZ da esterno per la videosorveglianza della casa al prezzo minimo storico.

EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro

Tapis roulant elettrico pieghevole per mettersi o rimanere in forma in sconto del 36%.

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, FOUSAE 5 in 1 Tapis Roulant con Inclinazione, Tapis roulant pieghevole da 12 km/h, App, Telecomando e Doppio Display LED, Nessuna Installazione Richiesta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Davide Tommasi
2 set 2025
