Con questo CODICE compri iPhone 16 risparmiando 290 euro

Ti segnaliamo la migliore occasione del momento per allungare le mani su iPhone 16: la versione da 128 GB del melafonino è in sconto di 290 euro su eBay. Il risparmio è davvero importante, in confronto al prezzo del listino ufficiale della mela morsicata. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta né quante siano le unità in promozione. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out.

L’offerta che taglia il prezzo di iPhone 16

È pronto per il supporto nativo a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale incluse nella suite Apple Intelligence. Il sistema operativo è ovviamente iOS, che entro i prossimi mesi riceverà l’aggiornamento alla versione 26 con l’arrivo della nuova interfaccia Liquid Glass. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, sono presenti il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, il chip A18 con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, la fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel, il supporto 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e la batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è una scocca con certificazione IP68. Scopri di più nella pagina dedicata.

Dunque, cosa fare per ottenere lo sconto di 290 euro? È davvero molto semplice: devi solo inserire il codice PSPRLUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Questo si aggiungerà alla riduzione della spesa applicata in automatico dal marketplace, permettendoti di acquistare iPhone 16 da 128 GB al prezzo finale di soli 689 euro. La colorazione è Nero.

Puoi comprarlo in tutta tranquillità: a proporre l’affare è un venditore professionale italiano che ha ricevuto oltre 21.000 feedback dai clienti su eBay, positivi al 100%. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa tua prevista in pochi giorni.