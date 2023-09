PS5+FC 24: il bundle è in sconto grazie a questo codice

Grande occasione per scendere in campo con il nuovo titolo di EA SPORTS ormai in dirittura d’arrivo: il bundle che include la PS5 e FC 24 (l’erede di FIFA) è proposto oggi in forte sconto su eBay. Lo sconto si può ottenere semplicemente inserendo il codice SETTEMBRE2023 prima di effettuare il pagamento.

Il bundle di PS5 con FC 24 è in offerta

Si tratta della PlayStation 5 nella sua Standard Edition, dunque quella con lettore per i titoli su disco. La simulazione calcistica è inclusa su supporto fisico. Non manca nemmeno il controller wireless DualSense ufficiale. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

In questo momento, il bundle che include PS5 e il gioco EA SPORTS FC 24 è in offerta su eBay al prezzo finale di 539,10 euro, di fatto meno della sola console. Come scritto in apertura, per approfittarne è necessario inserire il codice SETTEMBRE2023 quando si effettua il pagamento.

L’offerta è proposta da un venditore italiano con oltre 1.300 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Si può contare sulla spedizione gratuita. Verificare le tempistiche della consegna, potrebbero variare a seconda della disponibilità.

