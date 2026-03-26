 Ecco il codice sconto che ti fa risparmiare sulla eSIM di Airalo
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Ecco il codice sconto che ti fa risparmiare sulla eSIM di Airalo

Con questo codice sconto risparmi sull'attivazione della eSIM di Airalo e sei pronto per viaggiare in tutto il mondo senza spese di roaming.
Ecco il codice sconto che ti fa risparmiare sulla eSIM di Airalo
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Con questo codice sconto risparmi sull'attivazione della eSIM di Airalo e sei pronto per viaggiare in tutto il mondo senza spese di roaming.
Airalo

Unisciti alla community globale di Airalo, la eSIM con copertura in tutto il mondo, la scelta giusta per viaggiare senza le preoccupazioni e le spese del roaming. Se sei in partenza per una trasferta di lavoro o di piacere, da solo o in compagnia, approfitta del codice ESIMTECH15per ottenere uno sconto: inseriscilo durante la prima attivazione e risparmia. Oltre 20 milioni di persone stanno già utilizzando il servizio per connettersi e navigare ovunque si trovano.

Risparmia con la eSIM di Airalo

Cerchi una eSIM per viaggiare? Scegli quella di Airalo

In questo modo non sarai obbligato a cercare una rete Wi-Fi aperta una volta atterrato e giunto a destinazione, tenendo lontani anche i rischi per la sicurezza che spesso si nascondino dietro i network pubblici di aeroporti, bar, ristoranti e hotel. E non dovrai acquistare una scheda SIM di un operatore locale per comunicare, cercare informazioni online, guardare video, ascoltare musica e scaricare app. Il supporto è garantito con smartphone Android e iOS: verifica la compatibilità con il tuo dispositivo sul sito ufficiale.

Le destinazioni più popolari raggiungibili con la eSIM di Airalo

Airalo collabora con i provider di tutto il mondo per mantenere le persone connesse quando hanno bisogno di una copertura mobile internazionale: dagli Stati Uniti alla Cina, dal Giappone all’Irlanda, passando per Turchia, Thailandia, Singapore, Indonesia, Arabia Saudita e tanti altri territori. In caso di necessità, fornisce un’assistenza 24/7 in lingue diverse a cui rivolgere qualsiasi domanda, raggiungibile anche tramite chat su WhatsApp.

Risparmia con la eSIM di Airalo

Per quanto riguarda le tariffe, sono molto convenienti. Ad esempio, negli USA il pacchetto con 1 GB di traffico dati costa solo 4 euro con validità per 3 giorni, ma volendo è possibile scegliere l’opzione illimitata senza alcun tetto massimo. Non dimenticare di inserire il codice ESIMTECH15 mentre attivi la tua eSIM per sbloccare lo sconto e risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
26 mar 2026
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