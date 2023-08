Giù il prezzo di questo Mini PC da gaming (Ryzen 7, 32/512GB)

Grazie al codice QBDKKH5K da attivare su Amazon, in questo momento è possibile allungare le mani su NiPoGi AM08PRO al suo prezzo minimo storico. Basta uno sguardo per capire che si tratta di un Mini PC destinato agli appassioanti di gaming, mosso da un comparto hardware progettato per gestire con disinvoltura anche i titoli più recenti.

Giù il prezzo di questo Mini PC da gaming

Tra le sue caratteristiche distintive, è da sottolineare la possibilità di selezionare tre diverse modalità di funzionamento: Silent Mode (per eliminare qualsiasi rumore), Auto Mode (settaggio automatico) e Performance Mode (priorità alle massime prestazioni). Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Nel suo design compatto trovano posto le seguenti specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 7 7735HS con chip grafico AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB di tipo M.2 NVMe (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, quattro porte USB 3.2, USB-C con DisplayPort e due HDMI 2.0 per un totale di tre uscite video con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ciliegina sulla torta: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. La promozione in corso fa dunque crollare NiPoGi AM08PRO al prezzo finale di 484 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, associato al codice QBDKKH5K .

È inoltre possibile contare sulla consegna a domicilio in un solo giorno con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon: chi lo ordina subito, potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro domani. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

