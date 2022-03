Coinbase all'UE: presupposti sbagliati portano regole sbagliate

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, parte da un modo di dire che riassume tutto alla perfezione: “Bad facts make bad law“. Il riferimento è chiaro e lo sguardo è virtualmente puntato contro l’Unione Europea: secondo Coinbase, exchange leader del mondo delle criptovalute a livello internazionale, una errata narrativa legata al mondo crypto rischia di sfociare in una cattiva legiferazione in materia.

Il timore di Coinbase è che la percezione istituzionale delle criptovalute sia legata ad una serie di bias dure a morire e che in questo contesto si corra il rischio di arrivare a regolamentazioni sbagliate – quando non dolosamente finalizzate ad obiettivi terzi.

“Fatevi sentire“, invoca Coinbase. Si tratta di una chiamata che cerca di coinvolgere la base in questa battaglia che, secondo il gruppo, è stata eretta su tre presupposti sbagliati:

Coinbase vuole smontare questi assunti uno ad uno. In primis, perché ritiene minoritaria la componente di transazioni legate al malaffare, equiparando dunque il ruolo di Bitcoin, Ethereum e affini a quello di qualsivoglia altra moneta “fiat”; inoltre, le transazioni sono tracciate senza grossi vulnus rispetto a quanto già non avvenga con le valute tradizionali; infine, chiedere di raccogliere dati personali legati ad eventuali transazioni successive al ritiro di una valuta è qualcosa di impraticabile e di non equiparabile a quanto accade quotidianamente con il contante (“significherebbe che non puoi prelevare denaro dal tuo conto corrente per consegnarlo a qualcuno senza che i dati personali di quest’ultimo siano consegnati alla banca“).

This week we will see an EU Parliament vote that could affect the EU cryptoeconomy for years to come.

Read the blog to understand what’s at stake and see how you can make your voice heard 👇https://t.co/N4hteedE8i

