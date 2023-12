Coinbase introduce i pagamenti in criptovalute basati su messaggi

Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, sta guidando il futuro dei pagamenti in criptovalute. Coinbase ha lanciato una nuova funzione per il suo wallet decentralizzato che consente agli utenti di inviare criptovalute attraverso le app di messaggistica come iMessage, WhatsApp e Telegram.

Nel frattempo, Bitcoin ha continuato a costruire uno slancio rialzista, raggiungendo i 44.000 $. Mentre gli analisti hanno previsto un’estensione del rialzo, NuggetRush (NUGX) è emersa come una delle migliori criptovalute da acquistare. Scopriamo come si comporterà questo altcoin durante il mercato rialzista.

Scopri la prossima criptovalute da 100x: NuggetRush

Come l’ultima integrazione di Coinbase, NuggetRush è una delle criptovalute leader nell’uso reale delle criptovalute. Il progetto ha guadagnato attenzione proprio per il suo utilizzo nel mondo reale. Si tratta di un progetto di GameFi che va oltre lo spazio delle criptovalute. Il gioco offre un’eccellente opportunità di immergersi nella vita quotidiana dei minatori artigianali.

All’interno del mondo minerario, i giocatori collaborano con altri minatori e intraprendono esplorazioni per ottenere ricompense. Queste ricompense virtuali sono sostenute da minerali estraibili nel mondo reale, come l’oro. La cosa interessante è che non solo i giocatori di NuggetRush vengono premiati. Grazie all’aumento delle ricompense, anche i minatori artigianali dei paesi sottosviluppati saranno ricompensati.

Dato il suo potenziale rialzista e il suo utilizzo nel mondo reale, NuggetRush è stata votata come la migliore criptovaluta da prendere in considerazione in vista del mercato rialzista. Secondo le proiezioni, il token di utilità dell’ecosistema, NUGX, potrebbe salire fino a 100x durante il mercato rialzista. NUGX potrebbe diventare il migliore investimento in criptovalute con utilità nel mondo reale, dato che il mondo virtuale diventa sempre più popolare.

Coinbase lancia un nuovo mezzo di pagamento in criptovalute

Uno dei più grandi exchange decentralizzati, Coinbase, ha lanciato un modo economico per gli utenti di inviare istantaneamente denaro. Durante l’ultimo aggiornamento del suo wallet decentralizzato, Coinbase ha annunciato che gli utenti possono ora inviare criptovalute attraverso le app di messaggistica.

Gli utenti di Coinbase possono ora inviare e ricevere criptovalute tramite iMessage, WhatsApp, Telegram, Facebook, email, TikTok e Snapchat. La mossa amplierà l’adozione delle criptovalute. Sono supportati il Bitcoin e gli altri migliori altcoin.

Bitcoin può mantenere il momento rialzista?

Nelle ultime settimane, Bitcoin risulta essere una delle migliori criptovalute in cui investire. Il prezzo della criptovaluta più importante è balzato di oltre il 20% nelle ultime due settimane. Di conseguenza, Bitcoin ha superato i 44.000 $ per la prima volta dall’aprile del 2022.

Bitcoin può mantenere lo slancio? Molti analisti di criptovalute credono di sì, soprattutto perché è quasi certo che nelle prossime settimane verrà approvato un ETF su Bitcoin. Inoltre, entro aprile avverrà l’halving di Bitcoin.

Considerazioni finali

Il mercato delle criptovalute ha continuato a costruire un sentimento rialzista. Sebbene si preveda che Bitcoin estenderà i suoi guadagni fino al 2024, sarà superato dai migliori token DeFi come NuggetRush. In vista del previsto rialzo di 100x, gli investitori hanno accumulato NUGX.

