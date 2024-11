Colosso per lo sport e vita: Amazfit T-Rex è da capogiro (-15%)

Se c’è un accessorio che devi portare al tuo polso quando ti alleni ma anche nella vita di tutti i giorni è proprio Amazfit T-Rex. Eccezionalmente resistente e con un design fantastico, questo SmartWatch fa davvero la differenza in qualsiasi occasione. Grazie all’offerta anticipata del Black Friday 2024, puoi acquistarlo a soli 339,90€ su Amazon con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo in modo conveniente. Se sei interessato sappi che è disponibile in diverse colorazioni.

Amazfit T-Rex, perché acquistare questo Smartwatch intelligente?

Quando qualcuno parla di Smartwatch ci si aspetta che tutti i modelli abbiano prestazioni simili o pari. Tuttavia il mercato è così vasto da non potersi aspettare prestazioni eccellenti In tutti i casi. Per fortuna questo non è il caso di Amazfit T-Rex che fa praticamente da capostipite alla sua categoria.

Dedicato essenzialmente a chi pratica Sport, questo accessorio lo puoi indossare tutti i giorni perché ha anche funzioni dedicate alla vita quotidiana. Il suo design sportivo ma comunque casual è supportato da materiali di ultra resistenza e qualità per durare praticamente tutta la vita.

Detto questo, hai a disposizione un display tondo, colorato e luminoso in acciaio inossidabile e con pulsanti brevettati per poter sopravvivere non solo ad acqua e umidità ma anche al fango in casi estremi.

Ha ben sei sistemi di posizionamento satellitare GPS per avere a disposizione sempre mappe e posizione corrette anche quando sei offline. Con la navigazione Percorso, 160 modalità sportive e impermeabilità fino a 10ATM chi ti frena?

Non mancano alla pelle i sensori per la salute e tanto altro che ti lascio scoprire da solo.

Ps: la batteria dura una vita!

A soli 339,90€ su Amazon, il Amazfit T-Rex è lo SmartWatch perfetto per chi non riesce mai a stare fermo. Approfitta subito dello sconto del 15% per aggiungerlo al tuo carrello con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime.