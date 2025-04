Il nuovo Google Pixel 9a è finalmente arrivato su Amazon: eccolo

È il giorno di Pixel 9a: il nuovo smartphone Google è arrivato su Amazon. Scegli la versione che preferisci tra quelle con 128 GB e 256 GB di storage, la tua colorazione (Nero ossidiana, Grigio creta, Rosa peonia e Viola ametista) e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Potrai contare su ben sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo Android e sulle funzionalità avanzate di Gemini per l’intelligenza artificiale.

Compra il nuovo Pixel 9a su Amazon: è disponibile

Integra un display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED da 120 Hz e risoluzione 2424×1080 pixel, il processore Tensor G4 realizzato internamente con coprocessore Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 48 e 13 megapixel potenziate dall’AI, quella frontale da 13 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3,NFC, GPS, lettore di impronte, riconoscimento facciale, design con certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Scopri di più nella scheda completa.

Ecco dunque tutte le versioni e le colorazioni del nuovo Pixel 9a, disponibili su Amazon a partire da oggi.

Ordinalo subito per ricevere lo smartphone Google direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Tra le funzionalità esclusive in dotazione c’è anche la VPN integrata, per navigare in modo anonimo e sicuro, senza costi aggiuntivi.