Colpo grosso per il Samsung Monitor ViewFinity S5, schermo da 34" WQHD

Direttamente su Amazon acquisti lo schermo perfetto. Samsung Monitor ViewFinity S5 è il prodotto a cui non rinunciare se vuoi uno spazio visivo senza limiti e una qualità elevata per lavoro, svago e studio. Un vero capolavoro e anche dal design moderno con tutte le sue caratteristiche. Acquistalo ora a soli 237 euro invece di 389 euro con lo sconto del 39% disponibile in pagina, aggiungilo al carrello.

Samsung Monitor ViewFinity S5, uno schermo che fa la differenza sulla scrivania

Ha delle dimensioni importanti ma se vuoi uno schermo che sia infinito, beh, Samsung Monitor ViewFinity S5 lo dice da sé che è il modello perfetto e adatto a te. Con un piede che occupa poco spazio, bordi inesistenti, cornici sottili e uno spessore millimetrico, questo device è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Non lascia a desiderare in nessun campo, neanche sulla connettività grazie alle porte HDMI, Display Port, all’ingresso Audio e così via.

Lo spettacolo ha inizio con il pannello VA Flat da 34 pollici che vanta una qualità WQHD ossia 3440×1440 pixel con cui non ignorare neanche il più piccolo dei dettagli. Gamma cromatica estesa, HDR 10 per una ricchezza aggiuntiva e tecnologie accessorie come il FreeSync, l’Eye Saver Mode e il Flicker Free. Non basta? Anche per il gaming sporadico sa dimostrarsi all’altezza con un tempo di risposta di 5ms e un refresh rate fissato a 100Hz. Anche se non nasce per questo utilizzo, se qualche volta ti piace giocare puoi ottenere prestazioni in linea.

Per appena 237 euro su Amazon, Samsung Monitor ViewFinity S5 è il monitor di cui non privarsi. Acquistalo con uno sconto del 39% che ti permette di risparmiare e non poco. Non ignorare l’occasione poiché si tratta di un’offerta a tempo.