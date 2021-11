Combattere l'inflazione con il Black Friday: così

Si può combattere l'inflazione con il Black Friday? Ovviamente no, ma solo nell'accezione più ampia del concetto di “inflazione”. Se la si considera invece nel privato delle proprie scelte, allora ecco che questa idea diventa invece concreta e troverà concretezza fin dalle prossime ore.

Black Friday contro l'inflazione

L'inflazione altro non è se non la variazione del prezzo nel tempo. Il prezzo si concretizza al momento dell'acquisto, dunque nell'atto formale che determina l'incontro tra l'offerta e la domanda. Spostando la domanda nel momento migliore della parabola dei prezzi, invece di lasciare che questo momento sia dettato dal caso e dalla fretta, significa spostare di molto in basso l'asticella dell'inflazione nell'argine limitato degli acquisti natalizi, degli acquisti personali e di tutto ciò che ha senso acquistare in questo periodo pre-natalizio.

Non potremo fare nulla per il resto del paniere: assicurazioni, carburanti e cibo sono una componente che non subirà ripercussioni dal Black Friday. Le spese natalizie sono però una componente decisamente importante di ogni fine anno, dunque riuscire ad ottimizzarne i costi significa poter agire con tagli nell'ordine di qualche decina di punto percentuale. Il che, in una computazione totale, pesa non poco.

Il Black Friday non è un'esperienza di shopping tradizionale: meno impulsiva, più razionale, è afferente più al “saper scegliere” che non al “lasciarsi andare”. L'esperienza in-store è per certi versi più appagante, ma sicuramente meno efficace e su possibilità di scelta ben differenti. Cataloghi come quello Amazon per il Black Friday, del resto, non possono avere pari nella realtà. Di qui la necessità di saper trovare le giuste offerte senza cadere nel tranello dello “sconto a tutti i costi”: nei prossimi giorni segnaleremo le offerte verificate che risultano più interessanti del momento e tutto ciò potrà fungere da guida per cogliere al volo tutte le occasioni in arrivo.

Il resto sarà semplice attesa: i pacchi arriveranno ed in molti casi finiranno in un anfratto nascosto della casa in attesa di essere sfoggiati sotto l'albero al momento giusto. Nell'anno in cui tutti i prezzi sono saliti, il Black Friday potrà essere un'occasione per bilanciare le spese di casa semplicemente sfruttando il momento giusto. Ciò non distolga però dal tintinnio dolce che lo spirito del Natale deve stemperare su questi acquisti: in assenza del giusto contesto, infatti, non ci sarebbe sconto che regge e nessun acquisto sarebbe davvero azzeccato. Bisogna metterci del proprio, al di là del semplice click.