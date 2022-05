Combattere Scipione con poco budget? Si può

Scipione sta per arrivare. La temperatura rimarrà altalenante ancora per poche ore soltanto al Nord, mentre al Sud l’anticiclone africano farà terra bruciata già fin dalle prossime ore facendo assaggiare i 40 gradi già in quest’ultimo giorno di maggio. I presupposti sono quelli di un’estate torrida, dove caldo e siccità renderanno la situazione complicata e dove non sempre il budget disponibile è tale da poter consentire di trovare una soluzione valida per il proprio ambiente domestico. Meglio portarsi avanti, dunque, e approfittare delle offerte che permettono di trovare ciò di cui si necessita: uno strumento piccolo, per spazi angusti; uno strumento low-cost, per budget limitati; uno strumento efficace, da sfruttare in ambienti specifici (soprattutto dove si studia e lavora, o dove si cerca un attimo di quiete nel tempo libero.

Il più venduto del momento è nello specifico il ventilatore a colonna Aigostar Ross 33QNS, che con soli 59,99 euro può risolvere molti problemi.

Soli 45W di consumo, oscillazione orizzontale di 90 gradi e sta in uno spazio di appena 30cm di diametro. Una comoda maniglia nella parte alta consente di spostarlo facilmente nel punto della casa ove più ce ne sia bisogno, contribuendo a far circolare l’aria, magari ad allontanare il caldo che fuoriesce dal PC ed offrendo sollievo durante i momenti che più ci metteranno alla prova nei mesi a venire.

Per ottenere raffrescamento e deumidificazione bisogna attingere a prodotti di altro calibro (particolarmente appetibile è l’offerta in scadenza sul nuovo Pinguino De’ Longhi, disponibile con ben 100 euro di sconto fino a mezzanotte), mentre con l’Aigostsar Ross 33QNS bastano 59,99 euro per rimescolare l’aria e trovare una immediata percezione di sollievo.

Questione di budget e di sopportazione. Ma in ogni caso è questo il momento migliore per scegliere perché, inevitabilmente, l’anticiclone Scipione porterà aumento di domanda, minor possibilità di scelta e prezzi in aumento nelle settimane a venire.

