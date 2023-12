Combatti il freddo inverno con la Stufetta Elettrica Electroline

Grazie al suo sistema avanzato con radiatore e 1800 W di potenza, la Stufetta Elettrica Electroline è la soluzione perfetta per scaldare immediatamente una stanza. Oggi è in offerta a soli 29,99 euro, invece di 46,99 euro, solo online sul sito di Unieuro. Un affare speciale che migliorerà la qualità della tua vita e di quella della tua famiglia. La consegna gratuita a domicilio è inclusa nel già ottimo prezzo. Nondimeno, puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio.

Stufetta Elettrica Electroline: la porti dappertutto e scalda subito

Grazie alla Stufetta Elettrica Electroline CHE205V hai una compagna leale in grado di scaldare subito qualsiasi stanza. Ideale per bagno e camera, la porti dappertutto senza fatica grazie al suo design compatto e leggero. Elegante e raffinata, la puoi collocare in qualsiasi punto della stanza senza compromette l’outfit dell’arredamento. I piedini la rendono stabile e sicura anche in presenza di bambini. Regola la temperatura a piacere e gestisci l’intensità di aria calda che deve uscire.

Acquistala subito a soli 29,99 euro, invece di 46,99 euro. La trovi solo online sul sito di Unieuro. E se raggiungi i 30 euro di spesa puoi pagare in 3 rate a tasso zero il tuo ordine. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.