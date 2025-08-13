Combatti il caro-bollette con Octopus Energy: prezzi bloccati per un anno

Dì basta alle bollette elevate e imprevedibili: con la nuova offerta Octopus Energy, disponibile soltanto fino al 13 agosto, ricevi luce 100% rinnovabile e gas a prezzi bloccati per un intero anno, senza vincoli contrattuali e con la massima trasparenza. E attivi tutto in meno di due minuti, comodamente online.

Dettagli della tariffa Octopus Energy

L’offerta in questione si chiama Octopus Fissa 12M e permette di bloccare il costo della materia energia e dei costi di commercializzazione per 12 mesi, proteggendoti così dalle oscillazioni di mercato. Al termine dell’anno potrai scegliere se rinnovare con una tariffa fissa o passare alla modalità Flex.

Ma quali sono i costi effettivi? Basandosi su una tariffa monoraria, per la luce (che, ricordiamo, è 100% rinnovabile) parliamo di:

Materia prima : 0,1133 €/kWh

: 0,1133 €/kWh Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Per quanto riguarda il gas, invece, i costi sono:

Materia prima : 0,4195 €/Smc

: 0,4195 €/Smc Costi di commercializzazione: 84 €/anno

I costi di trasporto, gestione contatore, oneri di sistema e imposte restano invariati e indipendenti da Octopus Energy. IVA e imposte restano esclusi. Anche la potenza e classe del contatore non cambiano al momento dell’attivazione, ma possono essere modificati in seguito.

L’offerta Octopus Fissa 12M è la scelta ideale per chi cerca convenienza, sostenibilità e trasparenza. Ma hai ancora poco tempo per attivarla: la promozione, infatti, è disponibile solamente fino al 13 agosto. Ci vorranno meno di due minuti: attivala direttamente online.