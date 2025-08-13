 Combatti il caro-bollette con Octopus Energy: prezzi bloccati per un anno
La promo Octopus Energy è in scadenza: luce 100% rinnovabile e gas a prezzi bloccati per 12 mesi, senza vincoli. E la attivi online in due minuti.
Dì basta alle bollette elevate e imprevedibili: con la nuova offerta Octopus Energy, disponibile soltanto fino al 13 agosto, ricevi luce 100% rinnovabile e gas a prezzi bloccati per un intero anno, senza vincoli contrattuali e con la massima trasparenza. E attivi tutto in meno di due minuti, comodamente online.

Scegli Octopus Energy e risparmia

Dettagli della tariffa Octopus Energy

L’offerta in questione si chiama Octopus Fissa 12M e permette di bloccare il costo della materia energia e dei costi di commercializzazione per 12 mesi, proteggendoti così dalle oscillazioni di mercato. Al termine dell’anno potrai scegliere se rinnovare con una tariffa fissa o passare alla modalità Flex.

Ma quali sono i costi effettivi? Basandosi su una tariffa monoraria, per la luce (che, ricordiamo, è 100% rinnovabile) parliamo di:

  • Materia prima: 0,1133 €/kWh
  • Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Per quanto riguarda il gas, invece, i costi sono:

  • Materia prima: 0,4195 €/Smc
  • Costi di commercializzazione: 84 €/anno

I costi di trasporto, gestione contatore, oneri di sistema e imposte restano invariati e indipendenti da Octopus Energy. IVA e imposte restano esclusi. Anche la potenza e classe del contatore non cambiano al momento dell’attivazione, ma possono essere modificati in seguito.

Attiva Octopus Energy online

L’offerta Octopus Fissa 12M è la scelta ideale per chi cerca convenienza, sostenibilità e trasparenza. Ma hai ancora poco tempo per attivarla: la promozione, infatti, è disponibile solamente fino al 13 agosto. Ci vorranno meno di due minuti: attivala direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

13 ago 2025

13 ago 2025
