Combatti il caro-voli con una VPN: puoi risparmiare davvero, ecco come

Siamo tutti d’accordo che utilizzare una VPN come NordVPN è fondamentale per salvaguardare la tua sicurezza digitale. Grazie a questa rete virtuale privata puoi navigare in modo assolutamente anonimo, sicuro e protetto e adesso puoi approfittare della speciale promozione che vale il 72% di sconto sul piano biennale con ben 6 mesi gratis. Quel che forse non sapevi è che con una VPN puoi fare veri affari sui prezzi dei tuoi biglietti aerei: ti spieghiamo come.

NordVPN: navigazione sicura e risparmi sui voli aerei

NordVPN sfrutta la crittografia avanzata per nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione: impedirai quindi a terzi di tracciare le tue attività dandoti un’esperienza di navigazione anonima e sicura.

Inoltre, una delle funzioni più interessanti è Threat Protection con cui non solo cripti il tuo traffico online, ma blocchi malware, tracker e pubblicità fastidiosa: così potrai avere non solo una navigazione più sicura, ma anche più veloce e pulita da invasivi annunci.

Andiamo però al nocciolo della questione: è davvero possibile risparmiare sul prezzo dei biglietti aerei con una VPN? Sì, è tutto vero. Devi sapere infatti che le compagnie aeree possono modificare i prezzi che ti vengono proposti in base alla tua posizione. Utilizzando NordVPN potrai aggirare questo limite confrontando i prezzi offerti da diverse località: per farlo ti basterà selezionare un server di un altro paese quando usi il servizio, cancellare i cookie e confrontare le nuove tariffe.

Insomma, se cerchi privacy, protezione e vantaggi esclusivi come questo, NordVPN è un must-have da non perdere. Approfitta del 72% di sconto e dei 6 mesi gratis con la nuova promozione.