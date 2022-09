Come abbinare un POS mobile e un conto aziendale multivaluta gratuito

Abbinare un POS mobile e un conto aziendale multivaluta permette di interagire con mercato anche al di fuori della zona euro.

Se è vero che è possibile pagamenti in dollari (o in qualunque altra valuta) su un qualsiasi conto, spesso il cambio risulta soggetto a commissioni alquanto salate.

Chi opera in contesti con clienti internazionali dunque, poter gestire un conto multivaluta è quasi indispensabile. Questi però, raramente offrono condizioni favorevoli. La libertà di gestione di più valute infatti, viene scontata con commissioni e costi più o meno visibile.

Esiste una soluzione però che permette di abbinare uno strumento di pagamento pratico, come un lettore POS mobile, a un conto aziendale multivaluta gratuito.

Stiamo parlando di myPOS, una soluzione che però risulta apprezzabile anche per tante altre caratteristiche vantaggiose.

Conto aziendale multivaluta? Quasi indispensabile per chi ha clienti internazionali

Quando si parla dei lettori myPOS, si fa riferimento a uno strumento ideale nel contesto di piccole e medie imprese.

Con la possibilità di accettare pagamenti tramite Chip&PIN, magstripe e contactless, questo tipo di piattaforma offre una notevole flessibilità, non solo per quanto concerne il conto multivaluta suddetto.

Nello specifico, esistono ben 4 diversi prodotti adatti a pressoché qualunque ambiente imprenditoriale.

Si spazia da myPOS Go, super leggero, fino a myPOS Combo con tanto di stampante di ricevute integrata. myPOS Carbon è invece un lettore ad alta resistenza così come myPOS Slim è invece indicato per la lettura di codici a barre.

A prescindere dal prodotto scelto, l’utente può utilizzare il lettore attraverso una SIM dati gratuita che, una volta inserita nel lettore POS, permette un comodo utilizzo.

La carta VISA Business gratuita, inclusa nel servizio, rappresenta la proverbiale ciliegina sulla torta di una piattaforma solida e con tanti vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.