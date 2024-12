Come accedere a Sora dall'Italia

OpenAI ha ufficialmente lanciato Sora, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale addestrato per creare video partendo dalla loro descrizione testuale. Purtroppo, il servizio non è ancora ufficialmente accessibile dall’Italia. C’è comunque un metodo efficace per poterlo mettere subito alla prova: quello che passa dall’utilizzo di una soluzione come quella proposta da NordVPN (scopri l’offerta).

Sora è disponibile: accedi dall’Italia

Si sottolinea che lo strumento è a disposizione solo di chi ha sottoscritto un abbonamento Plus (o Pro) a ChatGPT. Inoltre, al momento permette di generare filmati con una lunghezza fino a 20 secondi, in formato widescreen e a risoluzione massima 1080p.

Dunque, come accedere dall’Italia? È sufficiente collegarsi a un server di NordVPN (guarda la promozione) posizionato in uno dei territori elencati qui sotto, ad esempio negli Stati Uniti, così da ottenere un indirizzo IP locale e poter effettuare l’autenticazione risultando in quell’area, attraverso il sito sora.com .

Ci si troverà così di fronte all’interfaccia dell’editor, la stessa visibile nello screenshot di seguito.

Attenzione: l’accesso al servizio da un paese per il quale l’utilizzo dello strumento non è consentito in via ufficiale potrebbe tradursi nel blocco o nella sospensione dell’account.

Questo il tutorial condiviso da OpenAI che spiega come utilizzare lo strumento.

Problemi ed errori al lancio

In caso di problemi, si consideri che al momento il volume delle richieste è molto elevato e che, per questo motivo, l’utilizzo dell’AI potrebbe essere concesso in modo graduale. Alcuni dei messaggi d’errore che potrebbero comparire sono.

Sign ups are temporarily unavailable;

We’re currently experiencing heavy traffic and have temporarily disabled sign ups. We’re working to get them back up shortly so check back soon.

I paesi nei quali è possibile accedere a Sora

Come anticipato e riportato sulle pagine del supporto ufficiale, il nostro non è presente tra i paesi supportati, per i quali è già previsto l’accesso a Sora. Eccoli: Albania, Algeria, Afghanistan, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Repubblica Centrafricana, Chad, Chile, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica, Costa d’Avorio, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Città del Vaticano, Honduras, Islanda, India, Indonesia, Iraq, Israele, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Marshall Isole, Mauritania, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macedonia del Nord, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Qatar, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Isole Salomone, Somalia, Sudafrica, Corea del Sud, Sudan del Sud, Sri Lanka, Suriname, Sudan, Taiwan, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina (con alcune eccezioni), Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d’America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia e Zimbabwe.

