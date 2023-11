Come accelerare la tua connessione internet con una VPN

Purtroppo di questi tempi la connessione internet può essere molto “ballerina”. A volte navighi a velocità sensazionali, altre invece ti sembra di avere ancora un vecchio modem collegato alla rete. Per risolvere una volta per tutte questo problema e accelerare la tua connessione internet puoi servirti di una buona VPN. Ce ne sono tantissime sul mercato. Noi ti consigliamo NordVPN, oggi in super offerta.

Abbiamo deciso di consigliarti questa per due motivi. Il primo riguarda il rapporto qualità-prezzo. Infatti, si tratta di uno dei migliori servizi che si propone con tantissime funzionalità sempre in offerta. Con il Black Friday è ancora più conveniente. Installando una sola app hai tutti i vantaggi di una connessione anonima, veloce e sicura grazie a Threat Protection che include anti-malware, anti-tracker e ad-blocker.

Il secondo motivo riguarda i suoi server. NordVPN è tra le poche VPN che hanno server di proprietà. Ciò vuol dire che i 5800 server a disposizione degli utenti sono di NordVPN, gestiti dai suoi esperti e sempre ottimizzati in base alle funzionalità incluse. Ecco perché, se vuoi accelerare la tua connessione internet, questa è la soluzione perfetta.

VPN: cosa devi fare per accelerare la tua connessione internet

Hai attivato NordVPN sui tuoi dispositivi? Trovi l’app a questo link, in offerta Black Friday. Adesso sei pronto per accelerare la tua connessione internet. Tu devi fare veramente poco. Solo installare NordVPN e attivare la funzione VPN e decidere se essere tu a scegliere il server oppure lasciare che sia lei a sceglierlo in base a quello che, in quel momento, offre le prestazioni migliori.

Questa seconda opzione ti libera da ogni responsabilità e, soprattutto, non ti obbliga a dover intervenire per vedere quale server offre le prestazioni più elevate. Addirittura, NordVPN lo sceglie e quindi lo cambia in base a quello che stai facendo con il tuo dispositivo. Ad esempio, un conto è che stai acquistando online su un sito e-commerce, un altro è che stai guardando un contenuto streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.