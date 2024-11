Come acquistare Office 2024 a prezzo scontato con Licensel

Con il nuovo Office 2024, Microsoft ha deciso di rendere disponibile per tutti gli utenti interessati una nuova versione della sua suite per l’ufficio. I programmi inclusi restano Word, Excel, PowerPoint e Outlook, ma le edizioni più complete integrano anche altri software, destinati ai più esigenti.

Con un insieme completo di strumenti avanzati per la gestione di documenti, analisi dati, comunicazione e presentazioni, Microsoft Office 2024 è la soluzione più evoluta, completa e aggiornata per chi cerca il massimo in termini di produttività a livello aziendale, professionale e personale.

Come acquistare Office 2024 Professional Plus al prezzo più basso

Office 2024 non è un prodotto economico, se acquistato dallo store ufficiale Microsoft. Licensel, Microsoft Certified Partner che opera nel settore della rivendita di licenze ESD originali e garantite da ormai più di cinque anni, tuttavia, permette di acquistare Office 2024 a una frazione del prezzo di listino.

Basti pensare che è possibile acquistare Office 2024 Professional Plus a soli 59,90 euro in offerta speciale, quando Microsoft applica prezzi di listino pari a 149 euro e 249 euro rispettivamente per le edizioni Home e Professional.

Non solo. Con il codice coupon riservato ai lettori di Punto Informatico, si ottiene automaticamente il 10% di sconto. Basta digitare PuntoInformatico2024 nell’apposita casella al momento dell’invio dell’ordine.

Differenze tra Office 2024 Home, Professional e Professional Plus

L’edizione Office 2024 Professional Plus proposta da Licensel a prezzo scontato è quella più completa in assoluto perché integra Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher, Teams e OneDrive.

Caratteristiche Home Professional Professional Plus Applicazioni incluse Word, Excel, PowerPoint, Outlook Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher Target Famiglie Piccole imprese Grandi aziende Strumenti di collaborazione Base Avanzati Avanzati

Attivare Office 2024 presso Licensel è un’occasione unica perché qualunque soggetto, privato, professionista o impresa, può accedere all’edizione Professional Plus normalmente riservata alle grandi aziende, a un prezzo davvero irrisorio.

Dove comprare Office 2024 Professional Plus in licenza originale garantita

Licensel è diverso da tanti rivenditori online che offrono solamente Product Key e non vere e proprie licenze. Sullo store online Licensel si comprano licenze genuine al 100% e certificate di Office 2024 e degli altri software Microsoft.

Tra i punti di forza Licensel ci sono la consegna immediata della chiave di attivazione e le istruzioni per l’installazione, il supporto clienti di primissimo livello, sempre a disposizione e composto da personale tecnico competente e preparato, la politica soddisfatti o rimborsati e la garanzia sugli acquisti di TrustedShops. Ogni ordine effettuato sul sito Licensel è infatti coperto dalla garanzia Trustedshops fino a 2.500 euro.

Come confermano le tante recensioni positive su TrustPilot, Licensel può vantare più del 98% di clienti soddisfatti del servizio di consegna delle licenze e dell’assistenza post-vendita.

Principali novità di Office 2024

Con Office 2024, la suite per l’ufficio di casa Microsoft adotta un’impostazione grafica rinnovata, basata sul Fluent Design di Windows 11.

L’azienda di Redmond ha arricchito Word 2024 introducendo suggerimenti di scrittura supportati dall’AI e nuove opzioni di progettazione, rendendo più semplice la creazione di documenti professionali.

Excel 2024 presenta nuove formule, funzioni Arrays e Dynamic Charts, migliorando l’analisi dei dati e la visualizzazione delle informazioni. Nello specifico, Microsoft ha aggiunto 14 nuove funzioni per una gestione avanzata di array e stringhe, incluse le immagini che ora possono essere inserite direttamente dalle pagine Web grazie alla funzione IMAGE .

Funzionalità come “Cameo” consentono agli utenti di PowerPoint 2024 di integrare video in tempo reale nelle slide e fruire di opzioni avanzate per la registrazione delle presentazioni (integrazione con Microsoft Stream).

Ancora, Outlook 2024 si presenta con una ricerca di email e calendari migliorata, con nuove opzioni per gestire le riunioni.

Access 2024 abbraccia il Dataverse Connector, un tool che semplifica la gestione avanzata dei dati cloud, particolarmente utile per ambienti mobili e connessi a Microsoft Teams.

In generale, Office 2024 punta sulla collaborazione in tempo reale che si integra con il cloud Microsoft e facilita la condivisione immediata dei file.

L’ultima versione della suite potenzia anche le funzioni di accessibilità, che facilitano l’utilizzo di documenti, presentazioni e fogli di calcolo.

Una novità significativa riguarda il supporto per il formato OpenDocument (ODF) 1.4 in Word, Excel e PowerPoint, che migliora la gestione dei file compatibili con gli standard aperti, aumentando l’interoperabilità con le altre soluzioni software.

Quando è bene scegliere Office 2024 anziché Microsoft 365

Come ricorda Licensel nella scheda di Office 2024 Professional Plus, la licenza acquistabile dallo store online è perpetua, quindi non ha alcuna scadenza.

In altre parole, è necessario acquistare una volta sola il pacchetto Office 2024 per avere la certezza di poter usare il software a tempo indeterminato.

Microsoft assicura inoltre aggiornamenti di sicurezza e delle funzionalità per Office 2024 almeno fino al 9 ottobre 2029, come riportato nella pagina dedicata al ciclo di vita. Dopo tale data, Office 2024 continuerà in ogni caso a funzionare senza problemi. Da allora in avanti, si potrà eventualmente valutare il passaggio a una versione successiva della suite.

Office 2024 è installabile su un unico dispositivo, con la possibilità di trasferire la licenza da un sistema all’altro (previa dismissione del precedente).

Di contro, Microsoft 365 riceve aggiornamenti funzionali continui, è installabile contemporaneamente su più dispositivi ma richiede il versamento di un canone mensile o annuale. In caso di mancata corresponsione dell’importo, la suite non è più fruibile.

Acquistare Office 2024 su Licensel libera l’utente dal dover versare un importo variabile a Microsoft e permette di acquisire una licenza che non scade mai. In termini di prevedibilità dei costi, il vecchio approccio che dispensa l’utente dall’attivazione di un account Microsoft 365 non ha rivali.

Microsoft Office 2024 Home & Business

Sullo store online di Licensel è possibile acquistare Office 2024 Home & Business come opzione alternativa.

Microsoft Office 2024 Home & Business è una suite di produttività pensata per professionisti e utenti domestici che necessitano di strumenti avanzati per creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

La licenza è perpetua, cioè non scade mai, e può essere utilizzata su Windows e macOS, a differenza di Office 2024 Professional Plus (presentato in precedenza) che è compatibile soltanto con Windows.

Anche in questo caso, i lettori di Punto Informatico possono accedere allo sconto aggiuntivo del 10%, ricordandosi di digitare il codice coupon PuntoInformatico2024 al momento dell’invio dell’ordine.

Microsoft Visio Professional 2024 e Project Pro 2024

Tra i “programmi satellite” di Office 2024, che vanno a completare la suite, ci sono anche Visio Professional 2024 e Project Pro 2024.

Entrambi in offerta su Licensel con il codice coupon PuntoInformatico2024 , permettono ai professionisti e alle realtà aziendali di completare il loro parco software, sempre con licenze garantite originali al 100% e pienamente conformi.

Acquistare Visio Professional 2024 permette di dotarsi di un’applicazione divenuta soluzione imprescindibile per la creazione di diagrammi complessi, organigrammi, mappe mentali e altre visualizzazioni di dati.

La versione 2024 di Visio introduce numerose migliorie, ideali per la produttività, la collaborazione e l’automazione nelle attività di progettazione e comunicazione visiva. Il software è particolarmente utile per manager, progettisti, e team che devono rappresentare e condividere idee in modo chiaro ed efficace.

Infine, l’ottimo Microsoft Project Pro 2024 rappresenta una soluzione completa e versatile per chiunque desideri gestire progetti in modo efficiente e professionale.

Con strumenti avanzati per la pianificazione, come i diagrammi di Gantt, Project Pro 2024 consente di visualizzare ogni aspetto del progetto, dalle attività alle risorse, fino alle scadenze, offrendo un controllo totale. Grazie alla capacità di monitorare i progressi in tempo reale, questo software permette di identificare tempestivamente eventuali ritardi e prendere decisioni strategiche basate su dati concreti.

Inoltre, la gestione delle risorse è ottimizzata, consentendo di allocare con precisione risorse umane, materiali e finanziarie, riducendo al minimo i conflitti e migliorando l’efficienza complessiva.

Con strumenti di analisi avanzata e funzionalità collaborative, Microsoft Project Professional 2024 diventa il cuore pulsante di team dinamici, favorendo la comunicazione e garantendo che tutti siano sempre allineati sugli obiettivi del progetto.

In collaborazione con Licensel