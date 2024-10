Come aggiungere Copilot di Microsoft su WhatsApp

Pochi giorni fa Microsoft ha annunciato un’importante revisione di Copilot, il suo assistente AI. Sono già state apportate diverse modifiche, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente.

Ad esempio, è stato introdotto un nuovo design, con finestre di chat fluttuanti e riquadri più grandi per una migliore visibilità. Inoltre, gli utenti possono cambiare la modalità di visualizzazione (chiara o scura) e scegliere tra quattro voci diverse. Si noti che queste nuove funzioni sono attualmente in fase di implementazione. Quindi non bisogna farsi prendere dal panico se non si possono utilizzare subito.

Copilot di Microsoft disponibile su WhatsApp

Microsoft ha fatto un altro importante annuncio per rendere Copilot più interessante. L’azienda di Redmond, infatti, ha confermato l’arrivo della sua AI su WhatsApp. Per approfittarne, basta scansionare il codice QR sul sito ufficiale di Microsoft, prima di essere reindirizzati a una conversazione WhatsApp con Copilot.

Cosa fa Copilot su WhatsApp?

In termini pratici, cosa fa? In poche parole, ora è possibile chattare con Copilot direttamente su WhatsApp e fargli tutte le domande che vengono in mente. Attenzione, però, perché al momento l’intelligenza artificiale sembra essere tarata sull’inglese. Tuttavia, è possibile conversare con lei nella lingua di Dante. Basta chiedere di parlare in italiano. Si noti che a volte l’AI può improvvisamente tornare all’inglese, senza alcun motivo apparente. Inoltre, alla fine della finestra l’intelligenza artificiale aggiunge anche le fonti su cui si è basata per fornire la risposta.

Un’intelligenza artificiale a disagio su certi argomenti

Se si provano ad affrontare argomenti più complessi come le prossime elezioni presidenziali statunitensi, Copilot sembra essere a disagio. Nonostante l’insistenza, l’AI potrebbe non fornire alcuna risposta

Copilot su WhatsApp per generare immagini

Come molte AI disponibili sul mercato, Copilot offre anche la generazione di immagini su richiesta. Pur non essendo incredibilmente precisa, la funzione fa il suo dovere. Ma attenzione: probabilmente sarà necessario riprovare più volte, in particolare affinando la richiesta, per ottenere ciò che desiderate davvero. E purtroppo, a seconda della complessità della richiesta, l’intelligenza artificiale potrebbe rimanere completamente muta.