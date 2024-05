Come ascoltare la web radio Pandora anche in Italia con una VPN

Pandora è una web radio molto popolare negli Stati Uniti che permette agli utenti di creare le proprie stazioni personalizzate partendo da un brano, da un genere o semplicemente dal proprio umore. Sono presenti brani di ogni genere, oltre a fantastici podcast adatti alle tue preferenze.

Per adesso l’app non è utilizzabile in Italia, almeno in via ufficiale, dato che puoi facilmente aggirare questo ostacolo con una VPN come NordVPN, approfittando magari dell’offerta di maggio che ti offre il 71% di sconto sul piano biennale, 3 mesi extra gratis e una gift card fino a 50 euro.

Usa NordVPN per ascoltare Pandora anche in Italia

Per “sbloccare” il funzionamento di Pandora nel nostro paese devi sfruttare i server VPN di NordVPN in questo modo:

Acquista un abbonamento NordVPN sfruttando l’offerta di maggio che ti abbiamo appena accennato Scarica Pandora e NordVPN sul tuo dispositivo Apri NordVPN e inserisci le credenziali ricevute in fase di registrazioni Apri la pagina dei server e selezionane uno negli Stati Uniti Apri Pandora e inizia l’ascolto

Come vedi, è un procedimento molto facile e veloce. Ricorda che NordVPN ti offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, così sei libero di decidere cosa fare prima della scadenza del primo mese. Ti rammentiamo però i tanti vantaggi che una VPN di questo calibro può offrirti: una navigazione privata, sicura e protetta, il blocco automatico dei download fraudolenti, dei siti web non sicuri e degli annunci fastidiosi e molto altro ancora.