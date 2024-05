Come avere Apple Music GRATIS per 6 mesi

Apple Music Gratis è possibile grazie a una promozione esclusiva. Per avere accesso gratuito di 6 mesi alla sua libreria devi aver acquistato un nuovo dispositivo idoneo a marchio Apple o Beats. Un’incredibile occasione che vale davvero tanto. Approfittane subito a questo link.

Zero limiti per avere a tua disposizione oltre 100 milioni di brani e più di 30mila playlist già create dai migliori esperti in base a diversi temi. Puoi ascoltare tutto sia online, in streaming, che offline. Un’ottima possibilità se sei in aereo o in zone dove la connessione non è eccezionale e non ti permetterebbe di godere al meglio della tua musica preferita.

Apple Music Gratis 6 mesi: come fare

Ottenere Apple Music Gratis 6 mesi è davvero facile. Devi aver acquistato un dispositivo Apple o Beats tra quelli identificati come idonei. Approfittane subito a questo link. Ecco la lista di quelli inclusi in questa promozione:

AirPods : Pro, Seconda Generazione e Terza Generazione;

: Pro, Seconda Generazione e Terza Generazione; AirPods Max ;

; Beats : Studio Buds, PowerBeats, PowerBeats Pro, Solo Pro, Fit Pro, Studio Buds+ e Studio Pro;

: Studio Buds, PowerBeats, PowerBeats Pro, Solo Pro, Fit Pro, Studio Buds+ e Studio Pro; HomePod e HomePod Mini;

e HomePod Mini; iPhone (che supporta l’ultima versione di iOS).

Con Apple Music non solo hai tantissima musica a tua disposizione, ma hai anche un’ottima qualità di ascolto. Infatti, è l’unica piattaforma che ti permette di avere a tua completa disposizione la tecnologia Audio Spaziale, per un ascolto ancora più immersivo e personalizzato.

Inoltre, grazie ad Apple Music Sing puoi cantare seguendo il testo in tempo reale. Così ti diverti ancora di più con i tuoi amici o mentre ascolti il tuo cantante preferito. Ad aspettarti c’è anche il più grande catalogo di musica classica al mondo, un vero gioiello per tutti gli appassionati del genere.