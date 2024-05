Come avere Apple Music gratis: fino a 6 mesi a costo zero con questo trucco

Accedere ad Apple Music gratis è possibile e non c’è bisogno di ricorrere a particolari trucchi: in questo momento, infatti, Apple mette a disposizione dei suoi utenti due diverse promozioni che consentono di accedere al catalogo di oltre 100 milioni di brani disponibile sulla piattaforma senza alcun costo.

La prima promozione prevede la possibilità di ottenere 6 mesi gratis di Apple Music ed è riscattabile dall’app del servizio, collegandosi con un iPhone/iPad compatibile (con l’ultima versione del sistema operativo installata) e con un dispositivo audio selezionato (la lista completa è riportata nel paragrafo successivo).

La seconda promozione è più accessibile: per i nuovi utenti che si iscrivono al servizio, creando un nuovo account, infatti, c’è la possibilità di ottenere 1 mese gratis di Apple Music, con un accesso illimitato a tutto il catalogo. Per sfruttare questa seconda promo basta premere sul box qui di sotto e completare la registrazione tramite il sito ufficiale di Apple Music.

Apple Music gratis: come ottenere 6 mesi a costo zero

Per avere 6 mesi di Apple Music gratis è necessario avere a disposizione uno di questi dispositivi:

iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS

aggiornato all’ultima versione di iOS iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

aggiornato all’ultima versione di iPadOS dispositivo audio a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro; il dispositivo dovrà essere abbinato a un iPhone oppure a un iPad via Bluetooth

La promo è riservata a chi non ha un abbonamento attivo ad Apple Music e non ha usufruito di promozioni simili in passato. Per ottenere 6 mesi gratis basta collegarsi all’app di Apple Music: la promo comparirà nella home page se tutti i requisiti sono stati rispettati. È necessario che l’app sia stata aggiornata all’ultima versione disponibile per far comparire la promozione (dopo aver rispettato tutte le condizioni fissate da Apple).

In alternativa, creando un nuovo account è possibile ottenere un mese gratis di abbonamento. Di seguito i dettagli: