Come avere conto online e carta di credito gratis per 12 mesi

L’abbinamento tra conto corrente online e carta di credito è ormai molto diffusa.

Il connubio tra uno strumento di pagamento largamente rodato e le più nuove tecnologie dei conti digitali, sono infatti un binomio vincente. Molto spesso però, come tutti i servizi di qualità, anche questi hanno un prezzo.

In questo senso dunque, sono apprezzabili le piattaforme che offrono la possibilità di testare con mano le funzionalità proposte, per rendere la scelta dell’utente quanto più oculata possibile.

Rientra in questa categoria Conto Corrente Arancio che propone 12 mesi di carta di credito e conto online a titolo gratuito.

Limitare il servizio proposto da ING a questo aspetto però, come vedremo, è a dir poco riduttivo.

Tutta la comodità di un conto online e di una carta di credito gratis per un anno

Conto Corrente Arancio è una formula offerta da ING, un istituto bancario che è riuscito perfettamente a combinare le certezze di una banca tradizionale con le nuove tecnologie.

L’app legata al conto digitale infatti, si propone come intuitiva e accessibile, anche per chi non ha esperienza nella gestione di un conto digitale.

Nello specifico, scegliendo il modulo Zero Vincoli, è possibile ottenere diversi vantaggi come la possibilità di prelevare denaro dai bancomat (sia in Italia che in Europa) senza costi ed effettuare bonifici online/via telefonica gratis.

La possibilità di effettuare pagamenti contactless nonché via Google Pay e Apple Pay è un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.

Come già accennato, grazie alla promozione di lancio (valida fino al 31/12/2022) è possibile provare Conto Corrente Arancio gratis per un anno. Dopo questo periodo, è comunque possibile continuare ad utilizzare il servizio pagando la cifra più che accessibile di 2 euro al mese.

