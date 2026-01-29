Come avere un mese di streaming gratis su Apple Music

Se attivi ora il mese gratis di Apple Music, arriverai ad ascoltare anche tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026, in scena tra poche settimane. Il merito è della promozione della mela morsicata che offre l’accesso senza limitazioni e senza pubblicità a un catalogo composto da oltre 100 milioni di brani in streaming. Deciderai poi con calma se sottoscrivere l’abbonamento oppure interromperlo, a costo zero.

Apple Music ti regala un mese di streaming

Ti aspettano le nuove uscite del mercato discografico come i singoli Aperture di Harry Styles, Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen, Zero di Benji & Fede ed E poi ti ho visto cadere di Marco Masini o gli album Tutto è possibile di Geolier e Hyperlove di Mika appena lanciati. A questo si aggiungono playlist sempre aggiornate e studiate per accompagnarti in ogni situazione (relax, allenamento, concentrazione ecc.), il supporto all’audio spaziale e la definizione lossless per un’esperienza totalmente immersiva e l’accesso da ogni dispositivo che possiedi. Fai un salto sulla piattaforma per scoprire tutte le funzionalità incluse.

Il prezzo dell’abbonamento mensile è 10,99 euro, ma grazie alla promozione in corso puoi ottenere un mese gratis di Apple Music: fallo subito, ti bastano pochi secondi. Oltre a quanto già elencato ci sono anche le esibizioni live, la funzionalità Sing che rivisita il concetto di karaoke e l’integrazione nativa con Shazam per riconoscere le canzoni che senti in giro.

Tra i punti di forza c’è la compatibilità con tutti i dispositivi. La piattaforma di streaming è accessibile da smartphone, tablet, computer e non solo, attraverso applicazioni per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV, CarPlay, Android, PC, PlayStation, Xbox, televisori Samsung e LG, Alexa, Sonos, Google Nest e prodotti Microsoft.

