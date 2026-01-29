 Come avere un mese di streaming gratis su Apple Music
Non lasciarti sfuggire l'occasione, approfitta dell'offerta che regala un mese di streaming su Apple Music con oltre 100 milioni di brani.
Informatica App e Software
Se attivi ora il mese gratis di Apple Music, arriverai ad ascoltare anche tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026, in scena tra poche settimane. Il merito è della promozione della mela morsicata che offre l’accesso senza limitazioni e senza pubblicità a un catalogo composto da oltre 100 milioni di brani in streaming. Deciderai poi con calma se sottoscrivere l’abbonamento oppure interromperlo, a costo zero.

Apple Music ti regala un mese di streaming

Ti aspettano le nuove uscite del mercato discografico come i singoli Aperture di Harry Styles, Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen, Zero di Benji & Fede ed E poi ti ho visto cadere di Marco Masini o gli album Tutto è possibile di Geolier e Hyperlove di Mika appena lanciati. A questo si aggiungono playlist sempre aggiornate e studiate per accompagnarti in ogni situazione (relax, allenamento, concentrazione ecc.), il supporto all’audio spaziale e la definizione lossless per un’esperienza totalmente immersiva e l’accesso da ogni dispositivo che possiedi. Fai un salto sulla piattaforma per scoprire tutte le funzionalità incluse.

Il prezzo dell’abbonamento mensile è 10,99 euro, ma grazie alla promozione in corso puoi ottenere un mese gratis di Apple Music: fallo subito, ti bastano pochi secondi. Oltre a quanto già elencato ci sono anche le esibizioni live, la funzionalità Sing che rivisita il concetto di karaoke e l’integrazione nativa con Shazam per riconoscere le canzoni che senti in giro.

Tra i punti di forza c’è la compatibilità con tutti i dispositivi. La piattaforma di streaming è accessibile da smartphone, tablet, computer e non solo, attraverso applicazioni per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV, CarPlay, Android, PC, PlayStation, Xbox, televisori Samsung e LG, Alexa, Sonos, Google Nest e prodotti Microsoft.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 29 gen 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
29 gen 2026
