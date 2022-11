Come avere PS5 a rate con Vodafone grazie alla nuova offerta

Vodafone si inserisce con prepotenza nel Cyber Monday con una nuova offerta che sorride agli appassionati di videogiochi. Attivando un piano internet casalingo insieme ad una SIM Mobile puoi avere infatti un bundle che include PS5 Digital Edition God of War Ragnagok Cuffie Pulse 3D 2 ricariche PSN da 35 euro aggiungendo 24,99 euro al mese all’abbonamento.

La promozione è disponibile per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte: per maggiori informazioni puoi recarti presso il tuo Vodafone Store di fiducia e dare un’occhiata alla pagina ufficiale.

PS5 con Vodafone: come attivare la nuova offerta

Per attivare la promozione è necessario scegliere uno dei due piani di abbonamento previsti dal vettore. Con “Family Plan” puoi avere la connessione linea fissa con Fibra ottica alla massima velocità e router con WiFi Optimizer e una sim mobile 5G per il tuo smartphone.

In alternativa, puoi scegliere l’offerta “Casa Wireless+ 5G” che ti garantisce traffico dati illimitato, chiamate da telefono fisso, modem WiFi incluso e antenna FWA collegata con Vodafone Power Station.

In entrambi i casi, comunque, hai la possibilità di accedere alla promozione che ti permette di ricevere a casa una PlayStation 5 Digital Edition in un bundle che include anche una copia di God of War Ragnarok, un paio di cuffie Pulse 3D ufficiali e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna.

Questo ti permetterà di avere l’ambita console di ultima generazione di casa Sony pagandola in 24 comode rate da 24,99 euro al mese ciascuna. Un’occasione utile per farsi un grandissimo Regalo di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.