Come avere tutto a portata di mano e sotto controllo con l’App Crédit Agricole

I moderni conti correnti online hanno, tra gli altri, il vantaggio di mettere a disposizione un’applicazione mobile dalla quale tenere tutto sotto controllo e avere pieno accesso ai propri risparmi. In questo senso l’applicazione di Crédit Agricole, disponibile sia per sistemi operativi Android che iOS, è ricca di funzionalità interessanti che semplificano e migliorano la vita di tutti i giorni. Apri il conto Crédit Agricole e scarica l’app.

Le nuove funzionalità dell’app Crédit Agricole

L’app Crédit Agricole è stata recentemente aggiornata e ottimizzata per migliorare ulteriormente la navigazione al suo interno. Tra le funzioni più interessanti troviamo l’aggregatore che consente di collegare più conti correnti, anche di diverse banche, nella stessa app Crédit Agricole così da avere una panoramica completa del saldo totale dei propri risparmi e dei singoli movimenti in entrata e in uscita.

Sempre dall’app si ha accesso a tutto l’ecosistema di prodotti Crédit Agricole: Carte, Conto Deposito, Assicurazioni, Investimenti, Prestiti, Mutui, Donazioni e Buoni, da sfruttare secondo le diverse esigenze. Dalla sezione Carte è possibile richiedere, attivare e bloccare tutte le carte Crédit Agricole Visa evoluta da collegare ai wallet digitali e utilizzare per tutti i pagamenti presso gli store fisici e gli e-commerce.

Un aspetto molto vantaggioso è poi quello della consulenza potendo accedere direttamente dall’app al proprio Gestore di riferimento dal quale ricevere informazioni, scambiare documenti e accettare le proposte di investimento in tempo reale.

È possibile accedere a tutti questi servizi aprendo il conto corrente Crédit Agricole. Un conto corrente a canone zero per gli under 35 e per coloro che vi accreditano lo stipendio o la pensione, hanno un patrimonio di almeno 5.000€ o attivano un dossier titoli. Inclusi nel conto anche i bonifici SEPA online, le domiciliazioni bancarie, il canone della carta di debito Visa (per i primi due anni) e i prelievi da tutti gli ATM del gruppo Crédit Agricole.