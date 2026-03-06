Come bloccare le chiamate spam: NordVPN ha la soluzione

Ce lo chiediamo tutti quasi ogni giorno, come bloccare le chiamate spam? I nuovi filtri introdotti lo scorso anno da AGCOM stanno facendo il loro dovere, ma non riescono ancora a fermarle tutte. E così, mediamente tre su quattro raggiungono comunque i nostri telefoni. Per capire quale sia la portata del fenomeno basta citare un dato: solo in Italia sono circa 1,25 miliardi ogni mese. NordVPN (in sconto fino al 76% e con 3 mesi gratis) ha appena lanciato una funzionalità utile per liberarsi finalmente da questa piaga.

Call Protection di NordVPN blocca le chiamate spam

Si chiama Call Protection ed è parte della tecnologia Threat Protection, la stessa che tiene lontani i malware. Al momento è integrata nell’applicazione Android del servizio. Già disponibile in tutta Europa, adotta un approccio avanzato, analizzando la reputazione del numero chiamante, confrontandolo con quelli presenti in un database che contiene informazioni su truffatori noti e mostrando un avviso con indicazioni precise. Rende noto ad esempio se è una potenziale frode o se si tratta di telemarketing. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Il metodo risulta particolarmente efficace perché è pensato per evolvere nel tempo anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli utenti e perché non blocca le telefonate legittime. Inoltre, come tutti gli altri strumenti di NordVPN è attento alla privacy: non accede alle chiamate, non le ascolta e non le memorizza. E funziona anche se la connessione alla Virtual Private Network non è attiva.

Call Protection è incluso nell’abbonamento, non comporta spese aggiuntive. Approfitta dell’offerta in corso che propone uno sconto fino al 76% sul listino e 3 mesi gratis con la formula biennale, a prezzi mensili da soli 3,09 euro. Scegli il piano più adatto alle tue esigenze tra Base, Plus e Ultimate.