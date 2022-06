Come capire se uno smarpthone è stato hackerato

Gli smartphone sono una “preda” ambita per gli hacker e tutti i malintenzionati del web.

Il motivo è semplice: al loro interno, sono archiviate informazioni molto preziose. Si spazia dai numeri di carte di credito fino ai dati per accedere ai social network, senza dimenticare le credenziali legate ai servizi di home banking.

Un pericolo costante, con hacker impegnati a cercare sempre nuove falle in Android e iOS e sviluppatori dall’altra parte della barricata, sempre pronti a una nuova patch per sistemare la situazione. A cercare di limitare i danni poi, vi sono anche gli

che risultano un’importante risorsa per gli utenti che cercano protezione.

Ma come è possibile capire quando uno smartphone è stato hackerato?

Il primo segnale in tal senso è di solito la batteria. Un consumo anomalo ed elevato della stessa, potrebbe essere un primo evidente segnale di qualche malware che lavora sottotraccia.

Smartphone hackerato: tutti i segnali che dovrebbero mettere in allerta

Nel caso di consumo elevato di batteria, è bene fare alcune indagini per capire cosa sta realmente succedendo sul cellulare in uso.

Altri indizi legati alla compromissione del dispositivo, possono essere legati alla presenza di app teoricamente mai scaricate e installate. Allo stesso tempo, SMS o contatti su WhatsApp sconosciuti, così come numeri bizzarri in rubrica, possono essere segnali ancora più evidenti.

Se si verificano almeno un paio di questi scenari, è molto probabile che lo smartphone sia sotto il controllo di hacker. Per evitare questo tipo di problema, è bene affidarsi preventivamente a strumenti come Norton 360 Premium.

Questo infatti non è un semplice antivirus, ma una suite completa per la sicurezza di computer e dispositivi mobile. Oltre allo strumento di protezione in tempo reale, il pacchetto include una VPN con crittografia di livello bancario, un sistema parental control, un password manager e 75 GB di backup cloud (accessibile tramite PC).

Grazie all’attuale offerta, che prevede lo sconto del 42% rispetto al prezzo di listino, Norton 360 Premium costa soli

