Come caricare un documento su ChatGPT

Con il nuovo supporto ai plug-in per ChatGPT, il chatbot di OpenAI si arricchisce di funzionalità e diventa ancora più potente. Peccato, però, che anche gli strumenti nativi non permettono di caricare documenti e porre domande relative a essi. Esistono chatbot e IA generative di terze parti che permettono di analizzare file di testo e sfruttarli come dati riguardo i quali chiedere informazioni, ma non offrono le stesse prestazioni di ChatGPT. Pertanto, se state cercando un modo semplice per caricare un documento su ChatGPT, ecco una soluzione che farà al caso vostro.

Come caricare documenti su ChatGPT

In soccorso degli utenti arriva l’estensione Chrome ChatGPT File Uploader Extended, poco nota attualmente in quanto appena rilasciata nella versione 1.1.0, ma perfetta per caricare diversi formati di documenti, inclusi TXT, JS, PY, HTML, CSS, JSON, CSV, MD, TS, TSX, JSX, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX e CAP. Dopo averla installata su Google Chrome tramite la pagina dedicata del Chrome Web Store, bisogna aprire il sito web di ChatGPT per notare la comparsa del pulsante “Carica” nella schermata.

Una volta cliccato sul pulsante e selezionato il documento d’interesse, ChatGPT inizia ad elaborare il contenuto, generando infine un riepilogo delle parti più importanti. Dopodiché, gli utenti potranno liberamente porre domande a ChatGPT, che provvederà a fornire risposte più o meno approfondite servendosi esclusivamente delle informazioni contenute nel testo fornitogli in pasto. L’estensione, comunque, non permette l’elaborazione di documenti con immagini scansionate. Nelle Impostazioni, poi, è possibile selezionare formati da ignorare e definire prompt con i quali analizzare l’intero contenuto.

Insomma, se volete accedere rapidamente a riassunti di documenti di vario genere, che si tratti di documenti Word, tabelle Excel o file PDF, questa estensione fa proprio al caso vostro.