Come configurare Surfshark VPN su Fire TV Stick

Surfshark è una delle VPN più popolari sul mercato, in quanto supporta un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento. Gli utenti possono installare l'app anche sul noto Fire TV Stick attraverso lo store ufficiale di Amazon oppure con la procedura manuale. Grazie all'offerta in corso, l'abbonamento per due anni con due mesi gratis può essere sottoscritto a 2,01 euro/mese.

Surfshark VPN anche su Fire TV Stick

Per usare Surfshark occorre almeno la seconda generazione di Fire TV Stick. L'app può essere cercata dalla home e scaricata direttamente dallo store Amazon. Invece di usare il telecomando del dispositivo è preferibile effettuare la registrazione sul sito e successivamente inserire di dati di login. In alternativa è possibile eseguire l'accesso dall'app Android installata sullo smartphone, inserendo il codice mostrato sullo schermo della TV, come si può vedere nel video:

L'utente può anche scaricare il file APK, ma la procedura è decisamente più scomoda e soprattutto meno sicura perché è necessario attivare il download da fonti sconosciute nelle impostazioni del Fire TV Stick.

Una volta avviata la VPN, l'utente può sfruttare tutti i suoi vantaggi, tra cui l'accesso ai servizi di streaming senza restrizioni geografiche sui contenuti. Basta infatti scegliere i server (sono oltre 3.200) nel paese giusto per vedere film e serie TV non ancora trasmessi in Italia.

Surfshark supporta inoltre Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli sono WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec e Shadowsocks.

L'abbonamento per due anni con due mesi gratis può essere sottoscritto a 2,01 euro/mese (sconto 82%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.