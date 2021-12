Come convertire EML in PST Outlook velocemente

Tutti noi utilizziamo applicazioni di posta elettronica per condividere fatti personali oppure di lavoro. Le e-mail diventano così preziosi archivi per dati importanti e non solo. La maggior parte dei client scelgono di memorizzare i propri dati nel classico formato EML. Alcuni esempi sono Windows Live Mail oppure Apple Mail. Esiste però un secondo formato, chiamato PST, che memorizza i dati di Microsoft Outlook e non parliamo solo di e-mail, ma anche di contatti, allegati, cartelle e tanto altro. Per poter accedere ai dati di un altro client di posta elettronica dal nostro account di MS Outlook sarà dunque necessario convertire i dati EML in formato PST. Il metodo più facile per effettuare la migrazione è affidarsi a programmi che svolgano le operazioni al posto nostro, automaticamente. Un esempio è SysTools EML to PST Converter, ottimo strumento dalle funzionalità intuitive. Vuoi uno sconto del 10%? Aggiungi in fase di acquisto il codice UPDATE10OFF.

SysTools EML to PST Converter: funzionalità

Secondo quando descritto nella pagina ufficiale, il software sviluppato da SysTools “consente di convertire EML in PST per Microsoft Outlook, inclusi elementi come e-mail, allegati, attività e note, anche contemporaneamente. Il software supporta la conversione di tutti i file EML delle applicazioni di posta in formato PST”. Il tool non si limita però soltanto a questo. Supporta, infatti, anche la conversione nei formati HTML, MSG, MBOX, PDF e NSF.

Fra le utili funzionalità che ti faciliteranno il processo di conversione, c'è la possibilità di visualizzare in anteprima i messaggi e anche di applicare un filtro per data. Inoltre, tutti i messaggi convertiti manterranno la formattazione originale ed è possibile creare PST separati per ogni cartella, così come l'intestazione SMTP non verrà modificata. I file convertiti saranno supportati da tutte le versioni di Microsoft Outlook.

Se hai bisogno di convertire una moltitudine di dati EML in PST, ti consigliamo SysTools EML to PST Converter. Inoltre, inserendo il codice sconto UPDATE10OFF, potrai risparmiare il 10% sull'acquisto del programma.