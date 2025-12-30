 Come creare il biglietto d'auguri perfetto per il 2026 con ChatGPT
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come creare il biglietto d'auguri perfetto per il 2026 con ChatGPT

Un breve tutorial con prompt personalizzabile per far creare a ChatGPT un biglietto d'auguri da inviare o condividere nel capodanno 2026.
Come creare il biglietto d'auguri perfetto per il 2026 con ChatGPT
Informatica App e Software
Un breve tutorial con prompt personalizzabile per far creare a ChatGPT un biglietto d'auguri da inviare o condividere nel capodanno 2026.
Google AI Studio

Siamo aggiunti all’appuntamento con l’ultimo giorno dell’anno ed è tempo di pensare agli auguri per il 2026. Perché non creare un biglietto personalizzato chiedendo aiuto all’AI? Qui è dove ti spieghiamo come fare, in modo semplice e veloce: basta un copia-incolla e poche modifiche.

Auguri per il 2026: ChatGPT crea il tuo biglietto

Il segreto è un prompt scritto come si deve. Vediamo quale sottoporre a ChatGPT per ottenere un’immagine pronta all’invio su WhatsApp, alla pubblicazione sui social o da allegare a un’email. Tra parentesi le parti da cambiare.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Buon anno”, “Felice 2026” o simili, destinato a [NOME DESTINATARIO], con un tono [TONO: affettuoso, formale, ironico, motivazionale ecc.] e uno sfondo [STILE: colorato, elegante, divertente ecc.], chiuso con una firma [FIRMA].

Ad esempio, questo è ciò che potremmo chiedere all’intelligenza artificiale volendo creare un biglietto di auguri rivolto ai lettori di Punto Informatico.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Buon anno”, “Felice 2026” o simili, destinato ai nostri lettori, con un tono professionale e uno sfondo elegante sui toni blu, chiuso con la firma “Punto Informatico”.

Un biglietto d'auguri per il 2026 creato con l'AI di ChatGPT

Il bello consiste proprio nel poterlo personalizzare come si vuole. È da inviare nel gruppo WhatsApp del calcetto? Nessun problema, sono sufficienti un paio di modifiche.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Ci vediamo in campo” e “Io ultimo in porta”, destinato al gruppo del calcetto, con un tono divertente e uno sfondo ispirato al campo da calcetto, chiuso con la firma “Il Bomber”.

Un biglietto d'auguri per il 2026 creato con l'AI di ChatGPT

Ricordiamo che ChatGPT limita la creazione delle immagini per gli utenti con account gratuito, dunque è possibile che dopo alcuni tentativi si venga bloccati. In questo caso, ci sono strumenti alternativi come Google AI Studio a cui abbiamo dedicato il tutorial di Natale.

Pubblicato il 30 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?
Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV

Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV
Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026

Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026
Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito

Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito
WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?

WhatsApp Web: chiamate audio e video in arrivo?
Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV

Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV
Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026

Google Foto con Nano Banana sulle TV Samsung nel 2026
Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito

Apple non vuole rimborsare gli utenti nel Regno Unito
Davide Tommasi
Pubblicato il
30 dic 2025
Link copiato negli appunti