Come creare il biglietto d'auguri perfetto per il 2026 con ChatGPT

Siamo aggiunti all’appuntamento con l’ultimo giorno dell’anno ed è tempo di pensare agli auguri per il 2026. Perché non creare un biglietto personalizzato chiedendo aiuto all’AI? Qui è dove ti spieghiamo come fare, in modo semplice e veloce: basta un copia-incolla e poche modifiche.

Auguri per il 2026: ChatGPT crea il tuo biglietto

Il segreto è un prompt scritto come si deve. Vediamo quale sottoporre a ChatGPT per ottenere un’immagine pronta all’invio su WhatsApp, alla pubblicazione sui social o da allegare a un’email. Tra parentesi le parti da cambiare.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Buon anno”, “Felice 2026” o simili, destinato a [NOME DESTINATARIO], con un tono [TONO: affettuoso, formale, ironico, motivazionale ecc.] e uno sfondo [STILE: colorato, elegante, divertente ecc.], chiuso con una firma [FIRMA].

Ad esempio, questo è ciò che potremmo chiedere all’intelligenza artificiale volendo creare un biglietto di auguri rivolto ai lettori di Punto Informatico.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Buon anno”, “Felice 2026” o simili, destinato ai nostri lettori, con un tono professionale e uno sfondo elegante sui toni blu, chiuso con la firma “Punto Informatico”.

Il bello consiste proprio nel poterlo personalizzare come si vuole. È da inviare nel gruppo WhatsApp del calcetto? Nessun problema, sono sufficienti un paio di modifiche.

Crea l’immagine di un biglietto di auguri per il capodanno 2026, includendo frasi come “Ci vediamo in campo” e “Io ultimo in porta”, destinato al gruppo del calcetto, con un tono divertente e uno sfondo ispirato al campo da calcetto, chiuso con la firma “Il Bomber”.

Ricordiamo che ChatGPT limita la creazione delle immagini per gli utenti con account gratuito, dunque è possibile che dopo alcuni tentativi si venga bloccati. In questo caso, ci sono strumenti alternativi come Google AI Studio a cui abbiamo dedicato il tutorial di Natale.