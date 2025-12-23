 Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI
Segui questo semplice tutorial per creare il tuo biglietto di auguri personalizzato per Natale con l'aiuto dell'AI: è gratis e veloce.
Business AI
Google AI Studio

Qui è dove trovi un tutorial semplice e veloce per creare il tuo biglietto d’auguri di Natale con l’intelligenza artificiale, in modo del tutto gratuito. Lo strumento che abbiamo scelto per farlo è Google AI Studio. Il motivo? Per accedere basta l’account Google (lo stesso che già utilizzi per Gmail), il risultato è molto personalizzabile e non ci sono particolare limitazioni nell’utilizzo, come avviene invece ad esempio con ChatGPT per chi non ha un un abbonamento premium.

Auguri di Natale: crea il tuo biglietto con l’AI

Appena aperta l’interfaccia ci si trova davanti a una schermata di questo tipo. Accertarsi di aver selezionato Images nella parte superiore.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 1

A questo punto, premere il pulsante delle Impostazioni in alto a destra e selezionare un parametro molto importante: le proporzioni dell’immagine. Lo si può fare agendo su Aspect ratio. Ad esempio, con 1:1 si otterrà un biglietto quadrato, con 9:16 uno verticale e così via. Proviamo con 1:1.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 2

Ora non resta che digitare il prompt, la richiesta all’AI. La possiamo personalizzare aggiungendo una scritta o elementi grafici a piacimento. Eccola.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 3

Di seguito il risultato ottenuto. Tutto qui, non serve altro. Il biglietto d’auguri è pronto per essere scaricato e condiviso, inviato via WhatsApp, tramite email o sui social.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 4

Se non ci piace, lo possiamo modificare come meglio crediamo, ad esempio chiedendo di aggiungere Babbo Natale o qualsiasi altro dettaglio.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 5

Google AI Studio offre poi tanti strumenti avanzati con i quali si può sperimentare per ottenere un risultato ancora più personale, ma non è lo scopo di questo tutorial spiegarne il funzionamento.

Come creare il biglietto d'auguri di Natale perfetto con l'AI: passaggio 6

Naturalmente, lo stesso si può fare con ChatGPT oppure Microsoft Designer e con i tanti altri servizi di intelligenza artificiale a disposizione. Occhio però alle limitazioni di utilizzo: senza abbonamento si rischia di rimanere ben presto bloccati.

Infine, un ultimo suggerimento. Se il risultato proprio non ti soddisfa, chiudi e riapri Google AI Studio, potrai ripartire da zero senza dover modificare l’immagine generata.

Pubblicato il 23 dic 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
23 dic 2025
