Come creare un eBook interattivo senza codice

Con l'avvento della tecnologia, brochure, magazine e libri hanno inevitabilmente iniziato a perdere parte del loro fascino, specialmente nei confronti delle nuove generazioni. I limiti, li conosciamo tutti, sono sono gli stessi dela carta stampata: immagini e parole statiche, ma soprattutto senza alcuna possibilità di interagirvi concretamente. Ciò che lega questi due mondi sono gli eBook, nuova promettente frontiera della letteratura digitale, che si prestano al ruolo di mediatore fra “vintage” e “nuovo”. La risposta ad una richiesta sempre più impellente di digitalizzazione è racchiusa in Flip PDF Plus Pro, uno strumento-guida per coloro che vogliono dare vita a pubblicazioni interattive ma non sanno proprio da che parte cominciare.

Flip PDF Plus Pro: perché utilizzarlo per i tuoi progetti

Prezzo abbordabile (229 dollari è il costo del bundle in offerta) e le tante funzionalità lo rendono un validissimo alleato. Prendiamo, ad esempio, un catalogo dedicato a case e arredamento: lo sfogli e, pagina dopo pagina, cerchi di immaginare come sarebbe dare un'occhiata a 360° all'interno di quelle stanze da favola. Se il catalogo fosse reso in forma digitale ed interattiva sfruttando le funzionalitò di Flip PDF Plus Pro avresti la possibilità di guardare video, cliccare link e osservare nuove immagini che il cartaceo non può riportare.

Le pagine digtali non hanno nulla da invidiare a quelle classiche, e questo Flip PDF Plus Pro lo sa. Perciò mette a disposizione degli utenti la semplicità di dare vita al proprio eBook digitale arricchito di multimedia, sfondi e modelli con cui il pubblico può interagire in prima persona. EBook, riviste online, giornali, brochure aziendali, report, volantini, newsletter, libri, cataloghi: questi sono soltanto alcune delle infinite possibilità che Flip PDF Plus Pro – che, ricordiamo, è in offerta a 229 dollari nella sua versione bundle per PC e Mac – offre ogni giorno ai suoi fidati clienti.