Come creare un sito WordPress con l’AI: la soluzione semplice per le PMI

Per una piccola o media impresa il percorso verso la trasformazione digitale spesso inizia da uno strumento apparentemente semplice: il sito web. Non si tratta solo di una vetrina online. Oggi il sito rappresenta il centro dell’identità digitale di un’azienda, il luogo dove clienti e partner cercano informazioni, valutano servizi e decidono se entrare in contatto con un brand.

Secondo il Digital Maturity Report di team.blue, uno studio condotto su oltre 8.200 PMI in 32 Paesi europei, la presenza online è ormai diventata uno standard per il mondo imprenditoriale. La maggioranza delle aziende dispone già di un sito web o di profili digitali, segno che il primo passo verso il digitale è compiuto.

Il problema emerge nella fase successiva: gestire e sviluppare davvero la presenza sul Web. Molte imprese dichiarano infatti di incontrare difficoltà nella gestione degli strumenti digitali, dalla creazione del sito alla manutenzione tecnica, fino all’aggiornamento dei contenuti.

L’adozione dell’AI cresce, ma le PMI sono ancora indietro

Il tema diventa ancora più evidente quando si osserva l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese. Secondo i dati ISTAT 2024, la percentuale di aziende italiane che utilizza tecnologie AI è salita dal 5% all’8,2% in un solo anno, ma resta ancora sotto la media europea del 13,5%.

Questo significa che molte imprese stanno iniziando a sperimentare l’AI, ma il potenziale della tecnologia è ancora in gran parte inesplorato.

Ed è proprio qui che si palesano le opportunità più interessanti per le PMI: utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare attività quotidiane come la creazione e la gestione di un sito web.

Con l’AI creare un sito diventa molto più semplice

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha iniziato a ridurre una delle barriere più importanti per la digitalizzazione delle PMI: la complessità tecnica.

L’idea di AI Site Assistant, soluzione integrata nell’Hosting per WordPress di Register.it, è potente: aiutare le imprese a creare un sito web partendo da una semplice descrizione dell’attività. Il sistema si occupa di generare automaticamente una prima versione del sito, completa di:

struttura delle pagine;

layout grafico;

contenuti iniziali;

organizzazione della navigazione.

In pochi minuti si ottiene quindi una base pronta per essere pubblicata e personalizzata. AI Site Assistant permette di trasformare rapidamente un’idea in un sito web funzionante, riducendo drasticamente il tempo e le competenze necessarie per costruire una presenza online.

Per le piccole e medie imprese significa potersi concentrare su ciò che conta davvero: raccontare il proprio business e trovare nuovi clienti.

Un ambiente WordPress già ottimizzato

Come osservato in precedenza, AI Site Assistant non è disponibile come prodotto standalone, ma è integrato nell’Hosting per WordPress di Register.it.

Ciò significa che il sito è creato all’interno di un ambiente tecnico già ottimizzato per WordPress. L’infrastruttura gestisce automaticamente elementi fondamentali come:

configurazione del database;

gestione del motore PHP;

sistemi di caching per migliorare la velocità;

aggiornamenti della piattaforma.

In questo modo l’utente non deve preoccuparsi degli aspetti tecnici del server e può concentrarsi sulla gestione dei contenuti.

Register.it offre due soluzioni dedicate a chi vuole creare un sito WordPress: Hosting per WordPress e Hosting per WordPress gestito. Entrambe sono ottimizzate per il CMS, ma si differenziano per il livello di gestione tecnica:

Hosting per WordPress. È la soluzione più flessibile e pensata per chi vuole gestire direttamente il proprio sito. WordPress è pronto all’uso, ma l’utente mantiene il controllo su aggiornamenti, plugin, temi e configurazioni.

Hosting Gestito per WordPress. È progettato per semplificare la gestione tecnica del sito. Aggiornamenti, manutenzione e ottimizzazioni sono gestiti automaticamente dalla piattaforma, riducendo ulteriormente il lavoro tecnico necessario.

Hosting, dati e fiducia: perché l’infrastruttura conta sempre di più

Quando si parla di siti web aziendali, spesso l’hosting è considerato un semplice servizio tecnico. In realtà negli ultimi anni è diventato uno degli elementi cruciali per la presenza digitale di un’impresa.

Una ricerca condotta dal gruppo europeo team.blue su oltre 2.000 aziende europee mostra infatti che la fiducia nell’infrastruttura hosting è oggi uno dei criteri principali nella scelta di un provider. Non si tratta più soltanto di prestazioni o prezzo: sicurezza, trasparenza e controllo dei dati stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle decisioni delle imprese.

I dati parlano chiaro. Il 72% delle aziende europee dichiara di avere timori per i dati conservati negli USA, mentre oltre la metà delle organizzazioni presta sempre più attenzione al luogo in cui le informazioni risultano archiviate.

Questo cambiamento è legato anche alle nuove normative europee sulla sovranità digitale, come l’EU Data Act, che introduce requisiti più stringenti sulla trasparenza e sul controllo dei dati. Per molte aziende sapere dove risiedono i dati e chi può accedervi è diventato un elemento fondamentale di governance e di conformità normativa.

Nonostante questa crescente attenzione, la ricerca evidenzia anche un problema di consapevolezza: il 56,7% delle imprese non sa con certezza se il proprio provider garantisca la memorizzazione dei dati entro i confini dell’Unione Europea. È un gap informativo che può esporre le aziende a rischi legali e reputazionali, soprattutto in un contesto in cui la protezione dei dati è diventata un elemento chiave della fiducia tra aziende e clienti.

Per questo motivo molte imprese stanno rivalutando l’importanza di affidarsi a provider europei o locali. Secondo la stessa ricerca, oltre il 70% delle aziende europee esprime preoccupazione per i dati ospitati fuori dall’Europa e una su cinque ha già avviato o sta valutando il trasferimento dei propri dati verso infrastrutture europee.

È proprio su questi aspetti che si basa l’Hosting per WordPress di Register.it, parte del gruppo team.blue: una piattaforma progettata per offrire infrastrutture sicure, dati gestiti secondo standard europei e un ambiente tecnico ottimizzato per WordPress, capace di garantire stabilità, prestazioni e continuità operativa anche per progetti aziendali in crescita.

L’offerta Hosting per WordPress di Register.it

Per le PMI che vogliono creare o rinnovare il proprio sito web, Register.it propone una soluzione accessibile e pensata per semplificare l’ingresso nel mondo online.

Attualmente l’Hosting per WordPress di Register.it è disponibile a partire da 2,22 € al mese + IVA, grazie a una promozione che prevede il 70% di sconto sul piano Start e il 50% di sconto sugli altri piani.

L’offerta è attiva fino al 31 marzo 2026, salvo eventuali proroghe.

Per chi preferisse provare il servizio prima di acquistarlo, i piani Business, Digital e Premium includono anche una prova gratuita di 30 giorni, che consente di sperimentare tutte le funzionalità della piattaforma.

Durante il periodo di prova è possibile utilizzare un dominio già registrato, attivare il sito su un dominio di terzo livello oppure registrare un dominio gratuito per il primo anno (attualmente disponibile per il dominio .it). Al termine dei 30 giorni il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di listino, ma il rinnovo può essere disattivato facilmente dall’area clienti prima della scadenza.

Creatività, marketing e contenuti: la nuova sfida digitale delle PMI

Il Digital Maturity Report mostra inoltre che la presenza online non basta più: le imprese devono anche riuscire a comunicare in modo efficace. Se è vero che l’84,5% delle PMI europee possiede già un sito web e il 74% utilizza i social media, molte aziende faticano a trasformare questi strumenti in veri motori di marketing e crescita.

Uno dei problemi principali è proprio la produzione di contenuti: creare testi, immagini e pagine aggiornate richiede tempo e competenze che molte PMI non hanno internamente. È qui che l’intelligenza artificiale può diventare un alleato concreto. Strumenti basati su AI permettono infatti di generare rapidamente contenuti di qualità per il sito, migliorare la comunicazione online e sperimentare nuove strategie di marketing digitale.

Soluzioni come AI Site Assistant di Register.it vanno proprio in questa direzione: non solo aiutano le aziende a creare il sito web, ma anche ad aggiornarlo con testi, layout e contenuti generati automaticamente, riducendo il tempo necessario per gestire la comunicazione online e rendendo più accessibile anche per le PMI una presenza digitale dinamica e professionale.

Modificare il sito diventa molto semplice con Register.it AI Assistant

Tra le funzionalità più interessanti di AI Site Assistant di Register.it c’è la possibilità di intervenire sui contenuti del sito in modo estremamente intuitivo.

L’utente può infatti selezionare direttamente un elemento della pagina — come un titolo, un paragrafo o un’immagine — e chiedere all’intelligenza artificiale di apportare modifiche attraverso semplici istruzioni. L’AI interpreta la richiesta e applica automaticamente le variazioni desiderate.

In questo modo è possibile, ad esempio, migliorare un testo, aggiornare i contenuti di una pagina, modificare lo stile grafico di una sezione o adattare colori e layout.

L’approccio rende la gestione del sito molto più immediata e accessibile, soprattutto per chi non ha familiarità con editor avanzati o linguaggi di sviluppo web.

Le caratteristiche di AI Site Assistant a colpo d’occhio

Funzione AI Site Assistant di Register.it Altri strumenti WordPress Agenti AI Modifiche e aggiornamenti guidati dei contenuti Limitato o assente Generatore immagini AI Immagini personalizzate per pagine e articoli (no foto stock) Qualità spesso limitata Guida iniziale intelligente Setup passo passo con domande e suggerimenti su misura Raro Libreria di design Oltre 1000 template e sezioni adattabili Limitato o richiede add-on Migliorie del tema Menu mobile più smart e stili pagina ottimizzati Dipende dal tema Template informazioni legali Pagine predefinite per contenuti legali e conformità Poco comune o su misura Assistente di scrittura AI Testi, titoli e articoli generati direttamente dall’editor Strumenti spesso limitati Assistente intelligente Automatizza attività, suggerisce azioni e semplifica gestione Limitato o assente Installazione “intelligente” plugin Rileva il tipo di sito e installa i plugin necessari Limitato o assente Creazione pagine con AI Genera una pagina pronta, coerente con lo stile Limitato o con add-on Template AI Siti personalizzati in base a obiettivi, tono e attività Poco comune o su misura Avvio e-commerce Supporto alla configurazione: prodotti, carrello e pagamenti Limitato o con add-on Agente AI con selettore Selezioni un elemento della pagina e chiedi la modifica Limitato o assente

Accessibilità digitale: un’opportunità per raggiungere più utenti

Un altro tema sempre più rilevante nella maturità digitale delle imprese riguarda l’accessibilità dei siti web. Rendere un sito fruibile da tutti gli utenti non è soltanto una questione normativa, ma anche un fattore di crescita e inclusione.

Secondo le analisi del gruppo team.blue, molte aziende riconoscono l’importanza di offrire esperienze digitali più accessibili, ma spesso non dispongono delle competenze tecniche per implementare soluzioni adeguate. In questo contesto, strumenti automatici possono offrire un supporto concreto.

Per rispondere a questa esigenza Register.it propone WayWidget, un sistema di accessibilità web che si integra facilmente nei siti aziendali e consente di adattare automaticamente l’esperienza di navigazione alle esigenze degli utenti.

In questo modo anche le PMI possono migliorare l’inclusività del proprio sito e offrire un’esperienza digitale più completa, senza dover affrontare complessi interventi di sviluppo.

L’AI come acceleratore della presenza online delle PMI

I dati sulla maturità digitale mostrano chiaramente che molte PMI vogliono innovare, ma hanno bisogno di strumenti più semplici per farlo.

L’intelligenza artificiale sta iniziando proprio a ridurre questa complessità. Strumenti come AI Site Assistant di Register.it permettono di trasformare rapidamente un’idea in un progetto perfettamente funzionante, automatizzando molte delle operazioni che in passato richiedevano competenze tecniche.

Per le piccole imprese significa poter costruire una presenza online professionale in tempi molto più rapidi, concentrandosi su ciò che conta davvero: raggiungere nuovi clienti facendo conoscere il proprio business.

In collaborazione con Register.it