Come creare una collezione di design: lezione gratis

Indossando un abito o rinnovando una stanza, quante volte ci è capitato di pensare ad un pattern perfetto ma introvabile in commercio? Se anche tu ti sei mai trovato in questa situazione, allora il corso della designer Silvia Stella Osella è ciò che fa per te. Il titolo è “Progettazione e colore per design tessili e di superficie” e – come è facilmente intuibile – si focalizza sull’importanza del colore nella creazione di pattern, oltre che sulla progettazione di stampe da applicare a diverse tipologie di supporti. Se volete dare un’occhiata a questo interessante (e anche piuttosto diverso dal solito) corso, a questo link è possibile gustarsi una piacevole anteprima completamente gratuita.

La lezione, intitolata “Creare una collezione attraverso il colore”, spiega passo per passo come creare una piccola collezione di pattern attraverso il colore. Una collezione può essere, infatti, un modo piuttosto interessante per dare vita ad una linea di prodotti, piuttosto che per presentare in maniera efficace un proprio progetto. Dopo aver guardato la lezione gratis è possibile scegliere se acquistare o meno il corso completo, che per l’occasione è scontato a soli 19,90 euro invece di 59,90 – ovvero un risparmio del 67%. Il resto delle videolezioni, che sono complessivamente 16, sarà dedicato alla progettazione, alla formazione di uno stile e alla personalizzazione vera e propria di tessuti e superfici in modo unico.

Requisiti per accedere al corso

Il corso è rivolto a chiunque lavori nell’ambito della moda, del design e delle arti visive, ma anche a coloro che vogliono esplorare il mondo dei pattern e approfondire l’uso del colore. È tuttavia necessaria almeno una conoscenza base di pattern design, mentre dal punto di vista tecnico servirà un computer con installato il programma Adobe Photoshop. Ricordiamo che i corsi Domestika offrono videolezioni on-demand ad accesso illimitato, grazie a cui è possibile imparare seguendo il proprio ritmo personale. In più, al termine del corso, verrà consegnato un attestato di completamento. A questo link è possibile vedere la lezione gratuita, da cui eventualmente acquistare il corso completo al prezzo scontato di 19,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.