Come effettuare pagamenti digitali aiutando il pianeta?

I pagamenti digitali sono una grande comodità: questi permettono di effettuare acquisti in maniera sicura e immediata, senza dover gestire il contante.

Al di là della praticità però, va detto che la pressoché totalità di questi servizi non sono ecologicamente apprezzabili. Qualunque tipo di transazione infatti, comporta un certo impatto a livello ambientale.

Vista la mole gigantesca di operazioni a livello globale dunque, è facile comprendere come questo sistema sia molto dannoso a livello ecologico. In tal senso però, esistono anche progetti apprezzabili, ideati di proposito per ridurre (se non annullare) l’impatto ambientale legato alle transazioni.

Flowe, in tal senso, è una piattaforma tra le più famose e apprezzate. Stiamo parlando di un conto corrente digitale, abbinato a una carta di debito, che promuovere una serie di iniziative mirate proprio all’ecosostenibilità.

L’ultima iniziativa, in tal senso, prevede l’impegno di Flowe a piantare un albero ogni 100 pagamenti tramite la carta legata alla piattaforma. Questa iniziativa, valida dal 9 maggio fino al 31 dicembre 2022, è molto apprezzata da chi ha a cuore l’integrità del nostro pianeta.

Carta Flowe: una serie di iniziative lodevoli a tutela dell’ambiente

Come già affermato però, questa è solo una delle iniziative green di tale piattaforma.

Aderendo al piano FLEX infatti, è possibile ottenere una carta prepagata realizzata in legno. Al momento dell’emissione poi, per bilanciare la realizzazione della stessa, viene piantato un albero in Guatemala.

Lato puramente tecnico, il servizio si dimostra all’altezza della situazione, con un’app mobile che permette, tra le altre cose, di bloccare la carta in caso di furto o smarrimento, così come di impostare limiti di spesa mensile o settimanale.

Il software propone poi una serie di consigli per il benessere personale, oltre a una serie di tanti piccoli strumenti molto utili a livello finanziario e di vita quotidiana. Il conto Flowe è pienamente compatibile con altri sistemi di pagamento come:

Google Pay

Apple Pay

SwatchPAY.

Non solo: è bene ricordare che la sottoscrizione base a Flowe è gratuita mentre, per ottenere la carta in legno (e altri vantaggi) il canone è di 2,50 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.