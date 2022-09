Come fanno gli hacker a rubare gli account di gioco?

La popolarità dei videogiochi come forma di intrattenimento è in rapida ascesa. Di ciò ne sono consapevoli gli hacker e i criminali informatici e cercano di utilizzarli per attività illegali.

Ma in quali rischi incorrono coloro che giocano a Fornite o scaricano giochi da Steam o altri launcher? Perché gli hacker sono interessati agli account dei giocatori e, soprattutto, come proteggersi?

La soluzione è installare un software antivirus dedicato espressamente agli appassionati di giochi online chiamato Panda for Gamers.

Prima di parlarne nello specifico, vediamo come fanno gli hacker ad hackerare gli account di gioco.

Criminali e hacker: ecco come fanno ad hackerare gli account di gioco

Sono quattro le modalità mediante le quali hacker e criminali informatici riescono a violare un account di gaming:

Password facilmente indovinabili: molte persone utilizzano password deboli oppure non le aggiornano. Quindi diventa facile per gli hacker individuare quella esatta usando potenti PC e software.

Violazione dei dati: anche le grandi aziende high-tech e le multinazionali del gioco online sono state colpite da milioni di furti di identità.

Credential Staffing: siccome molte persone utilizzano le stesse password e nomi utente o entrambi, gli hacker lo sanno e condividono queste credenziali sul dark web, conducendo attacchi su ampia scala per sfruttare le credenziali note su tantissime piattaforme.

Cross site scripting: gli hacker costringono il server Web di un sito Web a interpretare una richiesta del client (il dispositivo della persona che si connette) inserendo uno script dannoso, che inducono il server a comportarsi in modo errato.

Grazie a Panda for Gamers, tutti gli utenti appassionati di gaming potranno dormire sonni tranquilli. Avranno a disposizione una protezione in tempo reale contro tutti i tipi di malware, dai ransomware e dagli attacchi informatici.

Inoltre, grazie alla modalità multimediale/gioco, non subiranno le fastidiose interruzioni mentre giocano online. È presente anche un firewall per dispositivi Windows, un password Manager per gestire e proteggere tutte le tue password e una VPN gratis per un accesso privato e protetto a Internet.

Acquistando ora Panda for Gamers, si otterrà uno sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.