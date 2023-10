Come generare sfondi con l'intelligenza artificiale su Android 14

Android 14 introduce una novità sorprendente: uno strumento generativo di sfondi basato sull’intelligenza artificiale. Con questo strumento, gli utenti possono creare immagini uniche a partire da parole o suggerimenti. L’AI interpreta i dati inseriti e produce uno sfondo personalizzato in pochi secondi.

Questa funzione, che permette di creare sfondi personalizzati con l’intelligenza artificiale, è una delle novità più interessanti di Android 14. Per ora, è disponibile solo sui Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma presto arriverà su tutti i dispositivi Android. Si possono scegliere tra vari temi e parole chiave, ma non si possono usare parole proprie. Le opzioni sono tante e ogni richiesta produce un’immagine unica, anche se si ripete la stessa combinazione di parole.

Come generare sfondi AI su Android 14

Per creare sfondi personalizzati con l’intelligenza artificiale di Android 14, è necessario possedere un Google Pixel 8 o un Google Pixel 8 Pro con l’ultimo sistema operativo. Presto, però, questa funzione sarà disponibile su tutti i dispositivi Android.

1. Accedere alle impostazioni di “Sfondo e stile”

Per generare uno sfondo con l’intelligenza artificiale, accedere alle impostazioni “Sfondo e stile”. È possibile accedervi tramite l’app Impostazioni o toccando e tenendo premuto lo sfondo.

2. Toccare “Altri sfondi” e selezionare “Sfondo AI”

Qui sono disponibili le opzioni di base per gli sfondi, ma è necessario andare oltre le offerte preimpostate. Toccare “Altri sfondi”. In alto c’è l’opzione “Crea uno sfondo”. Toccare “Sfondo AI” sotto questa opzione.

3. Scegliere un tema

Bisogna fornire all’IA un punto di partenza. Basta scegliere uno dei temi preimpostati, come minerale, immaginario, texture, pittura o raggi x. In questo modo si imposta il tono generale dello sfondo. Se si desidera cambiarlo in qualsiasi momento, toccare il menu a discesa in alto.

4. Aggiungere parole chiave

Il generatore di immagini offre un vasto elenco di parole chiave da aggiungere: da “astronave” a “castello” a “fiore”. Le parole chiave sono limitate a ciascun tema, per cui si vedranno alcune parole chiave su un tema che non si vedranno su un altro. Qui si può anche modificare lo schema di colori generale.

5. Fare tap su “Crea sfondo”

Una volta ottenute le parole chiave desiderate, toccare “Crea sfondo”. L’intelligenza artificiale impiegherà qualche secondo per presentare le diverse opzioni.

6. Selezionare lo sfondo

Verranno proposte quattro diverse opzioni in base alle parole chiave e al tema inseriti. È possibile scorrere il dito per vederle tutte e, se ce n’è una che piace, toccare il segno di spunta in alto a destra per renderla automaticamente lo sfondo, la schermata di blocco o entrambi.

La palette di colori del telefono si adatta automaticamente allo sfondo selezionato. Se nessuna delle creazioni soddisfa i propri gusti, basta ricominciare da capo. Anche se si inseriscono le stesse indicazioni, si otterranno immagini diverse.

7. Usare “Ispirami” per generare uno sfondo casuale

Se non ci si sente particolarmente creativi o ci si vuole semplicemente affidare all’IA per scegliere il proprio sfondo, è sufficiente fare clic su “Ispirami”. Scegliendo questa opzione, l’intelligenza artificiale genererà uno sfondo completamente a caso.