Pixel 8 e Pixel 8 Pro: quando Android incontra l'IA

Google ha annunciato oggi i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, come sempre con l’obiettivo di definire un nuovo standard nel segmento di mercato degli smartphone Android. Al loro interno batte un cuore pulsante progettato internamente dal gruppo di Mountain View, il Tensor G3 affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, ma i passi in avanti rispetto alla generazione precedente non si limitano al comparto hardware. Com’era lecito aspettarsi, bigG ha scelti di puntare molto anche sull’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tutto sui nuovi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Sul fronte del design, la scelta è ricaduta sulle linee morbide, in modo coerente con quanto visto nel recente passato, ma aggiornando la silhouette (per il modello base le dimensioni sono state ridotte) e ponendo un’attenzione particolare al tema della sostenibilità attraverso l’impiego di materiali riciclati.

Pixel 8 ha finiture in metallo satinato e un retro ricoperto da vetro lucido. La parte posteriore di Pixel 8 Pro è invece opaca, circondata da una cornice in alluminio lucido. Entrambi dispongono della certificazione IP68, ormai un must per un top di gamma.

Un passo in avanti si registra anche per quanto riguarda le fotocamere integrate. I due modelli condividono lo stesso sensore principale da 50 megapixel, ma è nel supporto fornito dal software che va cercato il valore aggiunto. L’app dedicata è stata oggetto di restyling e tra le funzionalità esclusive già citate trovano posto Scatto Migliore (l’algoritmo crea un’immagine mista da una serie di foto per ottenere l’aspetto migliore di tutti), Magic Editor (sfrutta l’IA generativa per riposizionare e ridimensionare o far risaltare lo sfondo), Gomma Magica Audio (riduce i suoni che distraggono dal video registrato), Video Boost (regola colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità) e Video Notturno (migliora il risultato in condizioni di scarsa illuminazione).

Pixel 8 Pro consente inoltre di agire su impostazioni aggiuntive come la velocità dell’otturatore e la sensibilità ISO, per un maggiore controllo creativo in fase di acquisizione.

L’intelligenza artificiale è alla base anche di altre caratteristiche integrate come Summarize (crea riassunti delle pagine Web) e Filtro Chiamate (filtra lo spam).

Google Pixel 8: specifiche tecniche

Display: Actua con pannello OLED da 6,2 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (formato 20:9,428 ppi), frequenza di aggiornamento da 60 a 120 Hz, rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus, always-on con Riepilogo e Now Playing, luminosità fino a 2.000 nit (1.400 nit HDR);

processore: Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

RAM: 8 GB LPDDR5X;

memoria: 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: 50 megapixel con ottica grandangolare (f/1.68) e 12 megapixel con ottica ultrawide (f/2.2);

fotocamera anteriore: 10,5 megapixel (f/2.2);

connettività: dual SIM (nano SIM ed eSIM), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 con doppia antenna, NFC, Google Cast;

audio: altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale;

sicurezza: lettore di impronte in-display e sblocco con il volto;

sensori: di prossimità, di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro;

batteria: 4.575 mAh con caricatore da 30 W incluso (porta USB-C 3.2), supporto a ricarica wireless Qi e condivisione autonomia;

dimensioni: 150,5×70,8×7,9 millimetri;

peso: 187 grammi;

waterproof: certificazione IP68;

software: sistema operativo Android con sette anni di aggiornamenti e VPN di Google One senza costi aggiuntivi.

colorazioni: Nero ossidiana, Grigio verde e Rosa.

Google Pixel 8 Pro: specifiche tecniche

Display: Super Actua con pannello OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (formato 20:9, 489 ppi), frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, always-on con Riepilogo e Now Playing, luminosità fino a 2.400 nit (1.600 nit HDR);

processore: Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

RAM: 12 GB LPDDR5X;

memoria: 128, 256 o 512 GB di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: 50 megapixel con ottica grandangolare (f/1.68), 48 megapixel con ottica ultrawide (f/1.95) e 48 megapixel con teleobiettivo (f/2.8);

fotocamera anteriore: 10,5 megapixel (f/2.2);

connettività: dual SIM (nano SIM ed eSIM), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 con doppia antenna, chip a banda ultralarga per precisione di

segnale e orientamento spaziale, NFC, Google Cast;

segnale e orientamento spaziale, NFC, Google Cast; audio: altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale;

sicurezza: lettore di impronte in-display e sblocco con il volto;

sensori: di prossimità, di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro e di temperatura;

batteria: 5.050 mAh con caricatore da 30 W incluso (porta USB-C 3.2), supporto a ricarica wireless Qi e condivisione autonomia;

dimensioni: 162,6×76,5×8,8 millimetri;

peso: 213 grammi;

waterproof: certificazione IP68;

software: sistema operativo Android con sette anni di aggiornamenti e VPN di Google One senza costi aggiuntivi.

colorazioni: Nero ossidiana, Grigio creta e Azzurro cielo.

Infine, il prezzo. Entrambi gli smartphone sono disponibili da oggi in preordine, anche attraverso lo store ufficiale Amazon, con Pixel 8 proposto da 799 euro e Pixel 8 Pro da 1.099 euro. La vendita prenderà il via il 12 ottobre.

I nuovi Pixel Buds Pro e Pixel Watch 2

Nell’occasione, Google ha annunciato anche i nuovi auricolari Pixel Buds Pro (249 euro) e l’orologio Pixel Watch 2 (da 399 euro per la versione Wi-Fi).

Si completa così il nuovo ecosistema mobile di bigG. A formarlo sono dispositivi concepiti per coprire a 360 gradi ogni esigenza dell’utente, senza stravolgere una formula ben collaudata dai modelli precedenti e già capace di dimostrarsi azzeccata a livello commerciale. Ci sarà modo di approfondirne i singoli aspetti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.