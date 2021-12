Come gestire al meglio un database con Devart

La gestione di un database può risultare parecchio confusionaria, soprattutto quando non si ha accesso a dei tool particolarmente sviluppati per rendere la fruizione dei contenuti già semplice e immediata. Devart si pone proprio l'obiettivo di offrire all'utente moltissimi strumenti validi, tutti in un unico pacchetto, disponibile adesso con uno sconto di 27,12 euro sul prezzo originale del piano standard di dbForge Studio for SQL Server con il codice Dev21Land da inserire in fase di pagamento.

Cosa offre SQL Tools di Devart

Ogni sviluppatore di Microsoft SQL Server sa benissimo quanto siano importanti il tempo e le risorse da investire sull'esecuzione delle attività di routine. Per questo motivo, SQL Tools di Devart pone l'attenzione proprio su questi due aspetti, offrendo degli strumenti particolarmente pensati per aumentare la produttività e ridurre le spese durante i vari test.

Tra le opzioni più interessanti, non manca quella relativa alla registrazione completa delle modifiche fatte al database, così da rendersi immediatamente conto sul codice da eventuale ripristinare oppure modificare nuovamente. Inoltre, grazie al supporto alla condivisione, chiunque potrà vedere chi effettivamente ha modificato quella porzione di codice così da provare insieme a trovare delle soluzioni più efficienti.

Inoltre, ci sarà anche la possibilità di generare dei dati di prova realistici e significativi per ogni test eseguito, in modo da essere certi che il codice possa realmente funzionare in situazioni reali e che quotidianamente intervengono sui database.

In più, proprio come anticipato in precedenza, riuscirà ad aumentare la produttività generale di ogni progetto, in quanto ridurrà il tempo dedicato alle attività manuali di sviluppo e distribuzione, visto che molte delle operazioni necessarie verranno eseguita in maniera automatica e senza la necessaria supervisione dell'utente.

Infine, grazie all'integrazione continua, l'intero sviluppo del database verrà velocizzato e migliorato, in quanto l'efficienza della codifica SQL risulterà velocizzata fino a due volte. Per poter sfruttare tutti i tool offerti dal piano standard di dbForge Studio for SQL Server, basterà approfittare dello sconto di 27,12 euro sul prezzo originale con il codice Dev21Land da inserire direttamente nel carrello. L'acquisto renderà disponibili a chiunque più di 15 strumenti essenziali per la buona progettazione di database professionali.