Come gestire al meglio il budget vacanza: apri un conto extra

La gestione del budget per le vacanze può rivelarsi una sfida, soprattutto quando si cerca di mantenere sotto controllo le spese e massimizzare il divertimento. Una soluzione efficace è aprire un conto corrente dedicato esclusivamente al budget vacanza, come il Conto Corrente online Credem Link. Questo conto offre una serie di vantaggi e strumenti che lo rendono ideale per chi vuole gestire le finanze in modo pratico e senza pensieri.

Vantaggi del conto corrente online Credem Link

Per nuovi clienti Credem, il Conto Corrente online Credem Link rappresenta una scelta strategica. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Canone zero: Il conto corrente non prevede alcun canone mensile, permettendoti di risparmiare su costi fissi.

Carta di debito inclusa: Puoi scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard, con canone zero il primo anno e poi a 1,5€ al mese, oppure la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, che rimane a canone zero. Entrambe le carte sono realizzate in PVC riciclato, dimostrando un impegno per la sostenibilità.

Internet Banking e App Mobile: Gestisci le tue finanze ovunque tu sia, sia tramite PC che tramite l’App Credem Mobile, senza alcun costo aggiuntivo.

Consulenza personalizzata: Un team di consulenti è sempre a tua disposizione, sia in filiale che da remoto, per aiutarti a prendere le migliori decisioni finanziarie.

Conto Deposito Più: Dopo aver aperto il conto, puoi attivare il Conto Deposito Più online, con un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 6 mesi su nuova liquidità. Questo ti permette di far fruttare i tuoi risparmi in vista della vacanza.

Strumenti di pagamento: Utilizza la tua carta di debito per prelievi e pagamenti in Italia e all’estero, anche tramite wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Operazioni bancarie: Effettua bonifici, pagamenti F24, pagamenti bollettini tramite QR code e conferma tutte le operazioni con riconoscimento biometrico.

Come aprire il Conto Corrente online Credem Link

Aprire il Conto Credem Link è semplice e veloce. Basteranno pochi minuti e alcuni documenti di base, come un documento d’identità o l’identità digitale Spid.

