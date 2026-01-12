Come Google Pixel Watch 3 fonde il classico alla tecnologia (sconto 48%)

Il mercato degli smartwatch pullula di modelli, molte volte tutti uguali. È facile pensare che non esista nulla di tanto originale e che quindi, spesso e volentieri, la spesa elevata non valga la pena. Tuttavia, c’è un modello che spezza questo trend e rende il tuo polso più funzionale che mai. Google Pixel Watch 3 ti stupisce per il design, ma anche per le funzioni. Se sei alla ricerca di un accessorio intelligente, lui soddisfa senza alcuna eccezione. È il momento giusto per affrontare questa scelta, perché su Amazon risparmi più che mai. Con lo sconto del 48%, acaparratelo a soli 232€.

Google Pixel Watch 3 al polso è un gioiello: prezzone Amazon

Sembra quasi un classico orologio da polso ma, in realtà, con il suo design curato nei minimi particolari, Google Pixel Watch 3 è un vero gioiello. Non solo integra al suo interno un cuore tecnologico e di ultima generazione, ma già partendo dai materiali utilizzati per la sua costruzione fa centro. Questo perché è dotato di una cassa in alluminio da 45 mm che custodisce un display completamente AMOLED e luminoso grazie ai suoi 2000 NIT. In parole povere, anche quando ti trovi sotto il sole più luminoso, riesce ad avere una visione perfetta e a leggere qualunque notifica e dato. La versione in questione è dotata di un cinturino dei toni grigi e verdi in materiale siliconico che rende il fitting sia personalizzabile che comodo nella vita di tutti i giorni.

Basta scorrere con il dito per entrare all’interno del menu, il quale ti offre funzioni di ogni genere. Attraverso i sensori che integra l’orologio, puoi tenere traccia sia del tuo benessere che dell’attività sportiva che pratichi. In particolar modo ai dati inerenti al battito cardiaco, al sonno, al valore di recupero è tanto altro ancora che ti lascio scoprire da solo. Tra le altre caratteristiche:

GPS integrato per tracciamenti accurati;

integrato per tracciamenti accurati; Mappe attraverso l’app Maps sia in versione online che offline;

sia in versione online che offline; Programmi personalizzati per allenamenti cuciti su misura;

L’assistente Gemini, pronto ad correre in tuo aiuto quando ne hai bisogno;

pronto ad correre in tuo aiuto quando ne hai bisogno; Una batteria che dura veramente tanto.

Approfitta immediatamente dello sconto del 48% e compra il tuo Google Pixel Watch 3 risparmiando su Amazon. Lo metti in carrello da 232€.