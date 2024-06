Come guardare Italia v Spagna in diretta streaming dall'estero

Quasi tutte le piattaforme di streaming live e on demand attivano blocchi regionali agli utenti che si connettono dall’estero per accedere ai contenuti disponibili a catalogo. Il problema è che in questi giorni si stanno giocando gli Europei 2024 di Germania e siamo in periodo di vacanze. Se sei in viaggio non perderti la diretta di Italia v Spagna. Aggira ogni georestrizione con NordVPN, ora in offerta a un prezzo speciale.

Grazie a questa VPN ottieni oltre 6100 server a tua completa disposizione ai quali puoi connetterti liberamente per navigare in totale anonimato e abbattere qualsiasi censura o restrizione geografica online. Se ti trovi all’estero puoi accedere alla tua piattaforma di streaming per vedere Italia-Spagna in diretta streaming stasera alle 21:00 selezionando un server italiano. Lo trovi nella sezione server dell’app di NordVPN.

Italia v Spagna: dove vederla in diretta streaming

Italia v Spagna si giocherà questa sera. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 21:00 in punto. Tutta la partita verrà trasmessa in diretta streaming su NOW. Cosa stai aspettando? Se ancora non sei abbonato al servizio, approfitta subito dell’incredibile offerta! A un prezzo favoloso accedi a tutti i contenuti di Sky Sport a casa e in viaggio su tutti i tuoi dispositivi, incluse smart TV. Vediamo ora le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Italia (4-2-3-1) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Allenatore Spalletti.

: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Allenatore Spalletti. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams. Allenatore De la Fuente.