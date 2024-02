Come guardare la finale di MasterChef in streaming dall'estero

Questa sera, in prima serata su Sky Uno, va in onda la finale di MasterChef Italia 13. Se sei all’estero, puoi vedere la finalissima in streaming con il pass Entertainment di NOW e un servizio VPN attivo.

Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come vedere la finale di MasterChef Italia 13 in streaming dall’estero

Per vedere dall’estero la finale di questa sera di MasterChef in streaming occorre sottoscrivere il pass Entertainment di NOW e attivare una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete quando si è fuori dall’Italia.

Il pass Entertainment di NOW è in offerta a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro al mese. Questo pacchetto consente di guardare le migliori serie TV italiane e internazionali, oltre che tutti gli show original di Sky pensati per la famiglia, tra cui appunto MasterChef, ma anche X-Factor, Pechino Express, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri.

Una volta sottoscritto il pass, si può procedere con l’attivazione del servizio VPN. Ad oggi la soluzione migliore in termini di velocità e sicurezza è NordVPN, che offre i server VPN più veloci rispetto alla concorrenza e funzionalità extra proprietarie per la privacy online dei propri clienti.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo da regalare a un proprio amico.

Dopo aver attivato NordVPN, scarica l’omonima app gratuita sul dispositivo dove intendi guardare l’ultima puntata di stasera del cooking show di Sky, quindi effettua l’accesso al tuo profilo e seleziona uno dei server VPN presenti in Italia, in modo da simulare una connessione Internet dall’Italia.

È tutto, ora puoi finalmente guardare la finale di MasterChef Italia 13 in streaming anche dall’estero senza alcun blocco geografico né interruzioni di sorta.