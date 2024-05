Guarda in streaming Tracker, la nuova serie su Disney+

Tra le nuove uscite proposte dal catalogo di contenuti in streaming su Disney+ c’è Tracker, una serie che promette molto bene, basata sul romanzo The Never Game (in italiano Il Gioco del Mai) di Jeffery Deaver. Racconta di un uomo che si guadagna da vivere aiutando gli altri, sia i privati cittadini che le forze dell’ordine, a trovare persone scomparse, risolvendo ogni volta un mistero diverso. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes ha ricevuto ottime recensioni dalla critica (88%): guarda subito i primi episodi.

Tracker, la nuova serie: guardala in streaming

La sinossi condivisa dalla piattaforma è molto breve, eccola: Un survivalista alle prese con la famiglia in crisi si aggira per il Paese in cerca di ricompense . Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler. La prima stagione è composta da un totale pari a 13 episodi, 5 dei quali sono già disponibili. Si intitolano rispettivamente Klamath Falls, Missoula, Springland, Monte Shasta e St. Loius. La durata varia da 41 a 45 minuti.

Il rating assegnato alla serie è 16+. È stata inserita nelle categorie drammatico, thriller, crime e procedurale. Il protagonista principale, Colter Shaw, è interpretato da Justin Hartley (già visto in Smallville e This Is Us). Fanno parte del cast di attori anche Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise e Fiona Rene.

Puoi scegliere tra diverse opzioni per attivare il tuo abbonamento a Disney+. La più economica è quella rappresentata dalla formula Standard con pubblicità (5,99 euro al mese) che permette la riproduzione simultanea su due dispositivi. In alternativa, c’è Standard (8,99 euro al mese) che elimina gli spot e abilita i download. Ancora, con il piano Premium (11,99 euro al mese) hai la riproduzione su quattro schermi e il supporto al Dolby Atmos.