Come guardare la Serie A e la Serie B in streaming e via satellite: le offerte di agosto 2023

Si torna in campo: la Serie A e la Serie B si preparano a iniziare la nuova stagione 2023/2024 con la prima giornata di campionato. La partenza della stagione è fissata per il week end lungo che inizierà venerdì 18 agosto e si concluderà soltanto lunedì 21 agosto con una quattro giorni ricchissima di partite.

Anche quest’anno gli appassionati di calcio possono fare riferimento a DAZN che permetterà di seguire sia in streaming che via satellite tutte le partite di Serie A e di Serie B. Entrambi i campionati sono inclusi nei piani Standard e Plus. Per questa stagione, DAZN ha introdotto anche l’abbonamento annuale da 299 euro (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) che consente di risparmiare portando la spesa mensile a 24,91 euro al mese.

La grande novità è rappresentata dal canale Zona DAZN, ora disponibile sia su Sky che su Tivùsat. Il canale costa 7,5 euro al mese, oltre al costo dell’abbonamento a DAZN, e permette di guardare le partite sul satellite oltre che in streaming (con possibilità di visione contemporanea satellite e streaming). Tutte le proposte di DAZN per guardare la Serie A e la Serie B sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Quanto costa DAZN? Tutte le offerte disponibili

DAZN propone due diversi piani per guardare la Serie A e la Serie B. Si tratta di DAZN Standard e di DAZN Plus che aggiunge la doppia visione da due dispositivi e da due connessioni differenti. Questi sono i costi:

DAZN Standard: 40,99 euro al mese oppure 30,99 euro al mese (con vincolo annuale) oppure 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese) con pagamento in un’unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal

40,99 euro al mese oppure 30,99 euro al mese (con vincolo annuale) oppure 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese) con pagamento in un’unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal DAZN Plus: 55,99 euro al mese oppure 45,99 euro al mese (con vincolo annuale) oppure 449euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese) con pagamento in un’unica soluzione (ma si può pagare in 3 rate con PayPal

C’è poi Zona DAZN, su Sky o su Tivùsat, come opzione da aggiungere all’abbonamento per guardare le partite sul satellite e aggiungere un ulteriore accesso alla piattaforma (è possibile guardare le partite in contemporanea in streaming e via satellite). Il costo è di 7,5 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Serie A: il calendario della 1° giornata 2023/2024

La Serie A parte il 19 di agosto con una prima giornata che terminerà soltanto il 21 agosto successivo. Queste sono le partite in calendario con i relativi orari:

19 agosto

Frosinone-Napoli : 18.30

: 18.30 Empoli-Hellas Verona : 18.30

: 18.30 Inter-Monza : 20.45

: 20.45 Genoa-Fiorentina: 20.45

20 agosto

Roma-Salernitana : 18.30

: 18.30 Sassuolo-Atalanta : 18.30

: 18.30 Lecce-Lazio : 20.45

: 20.45 Udinese-Juventus: 20.45

21 agosto

Torino-Cagliari : 18.30

: 18.30 Bologna-Milan 20.45

Serie B: il calendario della 1° giornata 2023/2024

Ecco, invece, il calendario della prima giornata di Serie B. Al momento, sono previste solo 8 partite su 10 in quanto si attende ancora la pronuncia del Consiglio di Stato sulle situazioni di situazioni di Lecco e Reggina.

18 agosto

Bari-Palermo: 20.30

19 agosto

Cosenza-Ascoli : 20.30

: 20.30 Cremonese-Catanzaro : 20.30

: 20.30 Ternana-Sampdoria: 20.30

20 agosto

Sudtirol-Spezia: 18:00

18:00 Cittadella-Reggiana: 20.30

20.30 Parma-Feralpisalò: 20.30

20.30 Venezia-Como: 20.30

