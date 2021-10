Come guardare i live streaming di cricket online con ExpressVPN

Le VPN, virtual private network, come è noto per chi le utilizza, permettono di mascherare il luogo da cui ci si collega ad un sito o servizio, andando in questo modo ad aggirare eventuali blocchi o limitazioni che vengono inserite da siti come YouTube o Netflix. L'utilizzo però è anche in ottica risparmio, poichè sui comparatori o gli stessi siti delle compagnie aeree collegarsi da un luogo al posto di un altro o da paesi diversi può significare risparmiare in modo consistente sull'acquisto di un biglietto.

All'acquisto dello stesso prodotto o servizio questo significa andare ad avere un risparmio consistente, che spesso ripaga per mesi o anni l'utilizzo di una VPN di qualità. A tal proposito oggi segnaliamo una delle offerte di ExpressVPN ci porta verso uno degli esempi classici verso uno degli sport richiesti in Italia da vedere con una VPN.

Cricket in streaming

Per questo sport bisogna fare riferimento a Sling TV, emittente che ne detiene i diritti, e sul sito del servizio VPN c'è un piccolo tutorial che spiega come fare a collegarsi per seguire gli eventi in diretta, con la possibilità di avere anche una prova gratuita per provare il servizio e riuscire a capire con che tipo di qualità si ha a che fare, e magari vedere quanto piace il cricket in diretta streaming.

Successivamente bisogna mettere in conto un abbonamento dal costo variabile in base a quanto tempo si sottoscrive, ma come anticipato possiamo facilmente recuperare ben oltre il costo della VPN con altri acquisti che variano in base alla posizione di collegamento in termini di prezzo.

Per il momento consigliamo di fare la prova anche di ExpressVPN che offre tra l'altro un rimborso entro 30 giorni del proprio servizio, che se quindi non va bene o non serve per il proprio scopo, abbatte completamente la spesa.