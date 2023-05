Come guardare Nuggets-Lakers (gara-4) in streaming

Se sei un appassionato di basket e non vuoi perderti le emozioni dei playoff NBA, non puoi mancare l’appuntamento con gara-4 tra Lakers e Nuggets, che si giocherà questa notte alle 2.30 ora italiana. Si tratta di una sfida decisiva per le sorti della finale della Western Conference, che vede i Nuggets in vantaggio per 3-0 sulla squadra di Los Angeles.

Potrai seguire in diretta streaming la partita su Sky Sport NBA sfruttando un abbonamento al pacchetto sport di NOW disponibile in offerta a soli 9,99 euro per il primo mese. L’app è installabile sui dispositivi che preferisci, smartphone e tablet compresi.

Nuggets-Lakers (gara-4) in streaming: una sfida già decisiva

I Lakers sono chiamati a compiere un’impresa mai riuscita nella storia della NBA: rimontare uno svantaggio di tre partite e conquistare il pass per le Finals. Per farlo, dovranno trovare il modo di fermare il duo infernale dei Nuggets, formato da Nikola Jokic e Jamal Murray, che stanno dominando la serie con prestazioni straordinarie. Il centro serbo ha messo a segno quattro triple doppie consecutive, mentre il playmaker canadese ha segnato 37 punti nell’ultima partita.

I gialloviola si affidano invece alle stelle LeBron James e Anthony Davis, che però non sono bastate finora a contrastare la forza e la determinazione dei Nuggets. La squadra di coach Darvin Ham spera di recuperare Mo Bamba, il centro assente da nove partite per infortunio, che potrebbe dare una mano a difendere su Jokic. Ma servirà anche una maggiore intensità e concentrazione da parte di tutto il roster, perché i Nuggets non hanno intenzione di mollare la presa.

Gara-4 si preannuncia quindi come una battaglia senza esclusione di colpi, in cui i Lakers dovranno dare tutto per evitare l’eliminazione e i Nuggets cercheranno di chiudere i conti e raggiungere le prime Finals NBA della loro storia (dopo aver perso quelle ABA nel 1976). Una partita da non perdere per gli amanti del basket e dello spettacolo.

Ma come fare a seguire questa partita in diretta? La soluzione più semplice e conveniente è, come detto, sottoscrivere un abbonamento al pacchetto sport di NOW, il servizio di streaming di Sky che ti permette di vedere le migliori competizioni sportive su tutti i tuoi dispositivi.

Con soli 9,99 euro per il primo mese, potrai accedere a tutti i canali Sky Sport e goderti non solo le partite NBA, ma anche la Serie A, la Champions League, la Formula 1, la MotoGP e molto altro ancora.

